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 Визит Путина в Израиль открыл России вид на Святую землю

Визит Путина в Израиль открыл России вид на Святую землю
19:22   23 Января 2020
Россия

Путин посетил Вифлеем для встречи с президентом Палестины Аббасом

Путин посетил Вифлеем для встречи с президентом Палестины Аббасом

Российский президент Владимир Путин завершил свой визит в Израиль и оттуда направился в Палестину: в Вифлееме он встретится с главой государства Махмудом Аббасом. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке и урегулирование палестино-израильского конфликта, а также отношения РФ и Палестины, поделился мнением помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он отметил, что Москва поддерживает законные требования палестинцев, в том числе и право на суверенное независимое государство. Переговоры двух лидеров пройдут в президентском дворце.

Путин посетил Вифлеем для встречи с президентом Палестины Аббасом

В ноябре Аббас лично приглашал Путина посетить Вифлеем на Рождество и заявлял, что их связывают дружеские отношения — «...это больше, чем отношения, связывающие обычно лидеров государств», уточнил тогда палестинский глава. Он напомнил, что впервые Путин прибыл в Палестину в 2005 году, а палестинские власти посещают РФ ежегодно.

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Автор: Тимофей Булочкин
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