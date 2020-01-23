Путин посетил Вифлеем для встречи с президентом Палестины Аббасом

Российский президент Владимир Путин завершил свой визит в Израиль и оттуда направился в Палестину: в Вифлееме он встретится с главой государства Махмудом Аббасом. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке и урегулирование палестино-израильского конфликта, а также отношения РФ и Палестины, поделился мнением помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он отметил, что Москва поддерживает законные требования палестинцев, в том числе и право на суверенное независимое государство. Переговоры двух лидеров пройдут в президентском дворце.

В ноябре Аббас лично приглашал Путина посетить Вифлеем на Рождество и заявлял, что их связывают дружеские отношения — «...это больше, чем отношения, связывающие обычно лидеров государств», уточнил тогда палестинский глава. Он напомнил, что впервые Путин прибыл в Палестину в 2005 году, а палестинские власти посещают РФ ежегодно.