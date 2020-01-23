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19:13   23 Января 2020
Россия

Адвокат Винника заявил, что его подзащитного скоро экстрадируют

Адвокат Винника заявил, что его подзащитного скоро экстрадируют

Адвокат осужденного в Греции россиянина Александра Винника сообщил журналистам, что его подзащитного забрали из греческой больницы с целью экстрадиции.

«Мы ничего не знаем о его местонахождении. Пытаемся выяснить, каким рейсом его будут отправлять», — заявил адвокат Тимофей Мусатов журналистам, цитирует ТАСС.

Винник находится в греческой тюрьме с июля 2018 года, но в последнее он находился в больнице в связи с 35-дневной голодовкой. Суд отклонил жалобу защиты на выдачу россиянина стране: официальный представитель российского МИД Мария Захарова сегодня заявила, что ведомство рассчитывает на правовое решение по этому делу, которое учитывало бы законные интересы Винника. Она отметила, что посольство РФ в Афинах поддерживает контакт с самим россиянином, его семьей и правоохранительными органами Греции.

Адвокат Винника заявил, что его подзащитного скоро экстрадируют

Напомним, Винника арестовали по обвинению американской полиции в отмывании до 9 миллиардов долларов с помощью биржы биткоинов. В конце июля суд Греции удовлетворил запрос Генпрокуратуры РФ на экстрадицию.

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Автор: Тимофей Булочкин
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