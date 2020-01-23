Трамп устал от «охоты на ведьм», но не уйдет

Двухчасовое выступление сенатора-демократа Адама Шиффа 23 января положило начало ускоренному процессу рассмотрения процесса импичмента президенту США Дональду Трампу. Читая заготовленный текст по бумажке, господин Шифф напомнил, в чем обвиняют действующего главу Белого дома.

«Его поведение нарушает его клятву и его конституционный долг преданно следовать закону... Нет иного средства от такой угрозы, кроме как отстранение от должности президента Соединенных Штатов. Если импичмент и отстранение не смогут привести его к ответственности, то он и правда выше закона», — резюмировал господин Шифф.

Выше закона, на чем настаивают инициаторы процедуры, Трамп оказался, когда потребовал от президента Украины Владимира Зеленского помощи с компроматом на демократа Джо Байдена. Он, как и Трамп, метит в 2020 году на президентское кресло. Стенограмма телефонного разговора политиков была обнародована в сентябре на сайте Белого дома. Трамп отрицает все обвинения, привычно называя претензии оппонентов «охотой на ведьм».

В минувшую среду верхняя палата парламента США — Сенат проголосовала за ускоренную процедуру импичмента. Предложенные правила, согласно которым у защиты и обвинения есть всего лишь 24 часа на изложение своих позиций, поддержало республиканское большинство. Как сообщает The New York Times, «за» проголосовали 53 республиканца в то время, как 47 демократов высказались против.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в комментарии «Политике Сегодня» назвал исход голосования ожидаемым.

«Мне кажется, что никаких сомнений не было, что республиканцы попытаются это сделать. Были сомнения у нескольких голосующих. В конечном итоге их удалось оставить в команде Трампа».

Собеседник агентства полагает, что спикер палаты представителей от демократов Нэнси Пэлоси права, заявляя, что ускоренная процедура «умышленно нацелена на то, чтобы скрыть правду от Сената и американского народа» и оправдать Трампа. Сжатые сроки рассмотрения и возможность задавать вопросы исключительно в письменном виде через главу Верховного суда Джона Робертса играет на руку президенту. Впрочем, ни одна из сторон не заинтересована в том, чтобы докопаться до истины, говорит Брутер.

«Я думаю, что процедура, которая будет в Сенате, которая была проголосована сенатским республиканским большинством, она с самого начала должна была быть такой, чтобы не создавать Трампу проблем. Все эти люди в конечном итоге зависят от того, насколько успешной будет избирательная кампания Трампа.<…> Все они в одной лодке. Они зависят друг от друга. Если что-то пойдет сейчас не так, то потом точно пойдет не так. Поэтому они будут стараться держаться вместе и у них в том, что касается рассмотрения процедуры в Сенате, все получится», — убежден эксперт.

Трехсотлетняя история США насчитывает немало попыток отстранения от должности первых лиц, однако ни одну процедуру не удалось довести до конца. Семнадцатый президент США Эндрю Джонсон был на волосок от импичмента в 1868 году, однако его обвинителям в Сенате не хватило одного голоса. Для отстранения президента Трампа сторонникам импичмента необходимо согласие двух третей Сената при том, что в настоящий момент у Республиканской партии 53 места против 45 у демократов.