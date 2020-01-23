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19:18   23 Января 2020
Весь мир

Два случая заражения новым типом коронавируса подтвердили во Вьетнаме

Два случая заражения новым типом коронавируса подтвердили во Вьетнаме

Два случая заражения коронавирусом нового типа зафиксировали во Вьетнаме. Еще два требуют подтверждения. Об этом пишет nExpress со ссылкой на медиков в четверг, 23 января.

По словам представителя больницы Те Рэй в Хошимине, заразились 66-летний Ли Дин и его 28-летний сын Ли Цзычао. Отмечается, что отец прибыл в Ханой из Уханя 31 января, затем поехал в Нячанг, где к нему присоединился сын.

Ли Дин заболел 17 января, а Ли Цзычао — 20 января. Врачи предполагают, что они могли распространить заболевание.

Медики также поместили на карантин студента из Вьетнама, который учился в Ухане, а также торговца на рынке на границе Вьетнама и Китая. Результаты их анализов пока неизвестны.

Китайские специалисты выявили новый вирус 7 января 2020 года. Ранее власти Китая проинформировали офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке заболевания в Ухане.

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Автор: Арсений Аскольский
#вирус #китай

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