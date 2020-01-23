Два случая заражения новым типом коронавируса подтвердили во Вьетнаме

Два случая заражения коронавирусом нового типа зафиксировали во Вьетнаме. Еще два требуют подтверждения. Об этом пишет nExpress со ссылкой на медиков в четверг, 23 января.

По словам представителя больницы Те Рэй в Хошимине, заразились 66-летний Ли Дин и его 28-летний сын Ли Цзычао. Отмечается, что отец прибыл в Ханой из Уханя 31 января, затем поехал в Нячанг, где к нему присоединился сын.

Ли Дин заболел 17 января, а Ли Цзычао — 20 января. Врачи предполагают, что они могли распространить заболевание.

Медики также поместили на карантин студента из Вьетнама, который учился в Ухане, а также торговца на рынке на границе Вьетнама и Китая. Результаты их анализов пока неизвестны.

Китайские специалисты выявили новый вирус 7 января 2020 года. Ранее власти Китая проинформировали офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке заболевания в Ухане.