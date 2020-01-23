Пиотровский, Калягин и Мацуев предложили поправку о культуре в Конституцию

Глава Эрмитажа Михаил Пиотровский, пианист Денис Мацуев и худрук театра «ET CETERA» Александр Калягин предложили закрепить в Конституции РФ статус культуры как охраняемого государством народного наследия.

Все трое являются членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России. Предложение о закреплении статуса культуры в основном законе озвучил Калягин. Инициативная группа предлагает дополнить статью 70, определяющую статус флага, герба и столицы Российской Федерации. Сейчас статья состоит из двух пунктов, но инициативная группа предложила дополнить ее третьим.

«Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством», — цитирует Российское агентство правовой и судебной информации текст предлагаемой поправки.

Напомним, сегодня депутаты Госдумы в первом чтении проголосовали за изменение Конституции страны, единогласно одобрив поправки. Предлагаемые правки не затрагивают основных положений закона, но касаются социальной сферы и законов о президенте и государственных служащих.