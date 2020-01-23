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18:26   23 Января 2020
Весь мир

Коронавирус нашли у индийской медсестры в Саудовской Аравии

Коронавирус нашли у индийской медсестры в Саудовской Аравии

Коронавирус обнаружен у медсестры из Индии, которая работает в Саудовской Аравии. Об этом заявил государственный министр иностранных дел Индии Велламвелли Муралидхаран.

«Было проверено около 100 индийских медсестер, в основном из Кералы (штат на юге Индии), работающих в больнице «Аль-Хайят», у всех, кроме одной медсестры, коронавирус не был обнаружен. Заболевшая медсестра проходит лечение в национальной больнице «Асира» и хорошо восстанавливается», — пишет Муралидхаран.

Госминистр не уточнил, имеется ли ввиду новый тип коронавируса 2019-nCoV, который выявлен в Китае.

Китайские специалисты выявили новый вирус 7 января 2020 года. Ранее власти Китая проинформировали офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке заболевания в Ухане.

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Автор: Роман Самойлов
#вирус #китай #саудовская аравия #заражение #медсестра #пневмония

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