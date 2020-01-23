Коронавирус нашли у индийской медсестры в Саудовской Аравии

Коронавирус обнаружен у медсестры из Индии, которая работает в Саудовской Аравии. Об этом заявил государственный министр иностранных дел Индии Велламвелли Муралидхаран.

Update from @CGIJeddah : About 100 Indian nurses mostly from Kerala working at Al-Hayat hospital have been tested and none except one nurse was found infected by Corona virus. Affected nurse is being treated at Aseer National Hospital and is recovering well. @PMOIndia @MEAIndia https://t.co/jM0u5243GV — V. Muraleedharan (@MOS_MEA) January 23, 2020

«Было проверено около 100 индийских медсестер, в основном из Кералы (штат на юге Индии), работающих в больнице «Аль-Хайят», у всех, кроме одной медсестры, коронавирус не был обнаружен. Заболевшая медсестра проходит лечение в национальной больнице «Асира» и хорошо восстанавливается», — пишет Муралидхаран.

Госминистр не уточнил, имеется ли ввиду новый тип коронавируса 2019-nCoV, который выявлен в Китае.

Китайские специалисты выявили новый вирус 7 января 2020 года. Ранее власти Китая проинформировали офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке заболевания в Ухане.