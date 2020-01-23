МИД Алжира выступил за разрешение кризиса в Ливии без иностранного вмешательства

Глава МИД Алжира Сабри Букадум заявил, что кризис в Ливии должен разрешаться между сторонами конфликта без влияния других государств. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи стран-соседей Ливии.

По мнению алжирского министра, разрешение конфликта должно проходить через внутриливийский диалог. Международное сообщество должно поддерживать контакты, но не вмешивать вмешиваться, как это делает, например, Турция.

Участники конференции согласились с его мнением подчеркнули недопустимость вмешательства в дела Ливии. Участники мероприятия подвердили приверженность эмбарго ООН на поставки оружия, пишет «ПолитЭксперт».

Букадум отметил, чтов интересах Алжира сохранение мира и безопасности в Ливии, а иностранное вмешательство – недопустимо

Слова главы МИД прозвучали на фоне завершения берлинской конференции, куда пригласили фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара и главаря так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, но не допустили их к обсуждению итогового коммюнике встречи.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретилась отдельно с представителями ливийских сторон, но они переговорф не принесли успеха. Не дождавшись окончания конференции, Саррадж покинул площадку.