Макаренко считает, что сирийских боевиков и «Новую газету» финансирует один «спонсор»

«Новая газета» вновь была уличена в связях с сирийскими боевиками – один из материалов издания, который призван дискредитировать деятельность России в САР, начал активно тиражироваться на Telegram-каналах боевиков из Идлиба. Общественный деятель и блогер Эрнест Макаренко в беседе с корреспондентом «Nation News» заявил, что и тех, и других финансирует один «спонсор».

В материале «Новой газеты» рассматриваются российские компании по добыче нефти «Меркурий» и «Велада», которые заключили контракты на геологическую разведку в Сирии. Террористически каналы в Telegram тут же подхватили этот «вброс» и начали его активно распространять.

На каналах террористов сообщения о «Новой газете» стоят рядом с сообщением о подрыве смертника на окраине Ат-Тах от медиацентра «Хайят Тахрир аш-Шам». Это организация контролируется запрещенной в России группировкой «Джебхат ан-Нусра». Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что это является очередным доказательством, что поддержку «самому независимому изданию в России» оказывают сирийские боевики.

По информации ФАН, журналист «Новой газеты» Денис Коротков передавал террористическим группировкам личную информацию российских военных. Государственная дума призвала правоохранительные органы начать расследование в отношении связей Короткова с террористами.

Ситуация с поддержкой «Новой газеты» от террористов не удивляет общественного деятеля Эрнеста Макаренко. По его мнению, источники финансирования антироссийских медиа находятся на Западе.

«Террористы – это один из способов разрушения мира и государственности в РФ и других странах, которые неугодны Западу. А СМИ являются оружием массового поражения тех же сил, которые финансируют террористов, поэтому совершенно неудивительно, что они работают сообща и абсолютно скоординированно. Таковы условия информационной войны, которая ведется сегодня против РФ и дружественных нам стран», — отметил Макаренко.

Блогер заявил, что распространение «фейковых» новостей в настоящее время приобрело массовый характер. Все издания, которые занимаются антироссийской пропагандой, должны быть привлечены к ответственности. Против России ведется настоящая информационная война, только ведут ее уже изнутри, а не за рубежом, как было при СССР.

«Новая газета» действует, как волк в овечьей шкуре. Наверное, уже давно пора закрутить серьезно «гайки» и прекратить позволять нашему противнику что угодно творить на нашей территории в плане пропаганды, идеологии, привнесения искусственно созданных Западом на экспорт деструктивных проявлений культуры для разрушения государства изнутри», — заключил Макаренко.

Такие издания, как «Новая газета» должны нести ответственность за антироссийскую пропаганду, государство должно «перекрыть им кислород», уверен общественный деятель.