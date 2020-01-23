 Клинцевич усомнился, что США могли перехватить военный патруль РФ в Сирии

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в комментарии «Политике Сегодня» усомнился в том, что военные США не пропустили российский военный патруль в районы Сирии, где ведется добыча нефти и газа.

Видео предположительно контакта военных США и РФ опубликовал в Twitter пользователь Мохаммед Хассах. Якобы инцидент имел место в районе Телль-Байдар, где американцы поставили россиянам негласный ультиматум, после чего колонне пришлось развернуться и покинуть область.

Сенатор напомнил о специальном канале связи между РФ и США в Сирии, который был создан для координации и предупреждения возможных инцидентов.

«Обычно у нас было взаимопонимание и военные всегда по этому каналу связи находили договоренности», — заметил Клинцевич.

Покинуть захваченные нефтегазовые месторождения в Заевфратье, декламируя знаменитый антивоенный лозунгом «Янки, гоу хоум!», сирийские жители призывали американцев неоднократно. Официальный Дамаск настойчиво подчеркивал, что у США нет никаких прав находится близ сирийских нефтяных месторождений, однако Пентагон с помощью курдских сепаратистов продолжает оккупировать 150-километровую зону от Дейр-эз-Зор до Хасеки.

Как заметил Клинцевич, захват и эксплуатация природных богатств САР идет вразрез с международным правом. Политик характеризует действия США в Сирии, как «обычный беспредел».

«Истинный смысл их политики в Сирии обнажается. — сказал Клинцевич. — Не только недобросовестная конкуренция, но и вполне мотивированные вещи, связанные с тем, что они зарабатывают на войне, зарабатывают для террористов и этими деньгами оплачивают войну. К сожалению, это большая серьезная правда, о которой нужно сегодня говорить».

О маршрутах американской контрабанды «черного золота» Сирии известно с 2018 года. Автоцистерны курсируют через сирийско-иракскую границу. Колонны замечали на пути из Аль-Омара до американской военной базы близ населенного пункта Аш-Шаддади. Далее нефть «утекала» на экспорт через зону в районе иракского Синджара. Свою долю от ее продажи имели и боевики запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».