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17:50   23 Января 2020
Весь мир

Трое мирных жителей погибли из-за обстрела боевиками сирийского Алеппо

Трое мирных жителей погибли из-за обстрела боевиками сирийского Алеппо

Террористы, обстрелявшие с западных и северо-западных окраин провинцию Алеппо, убили ребенка и двух женщин. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ракеты, выпущенные боевиками по жилым кварталам Алеппо, приземлились в районе Аз-Захра. В результате погибли две местных жительницы и ребенок, еще трое мужчин получили ранения после обстрела района Нового Алеппо.

 

Сегодня Алеппо впервые подвергся террористической атаке после освобождения города сирийскими правительственными войсками.

Также сообщалось о захвате боевиками двух населенных пунктов в идлибской зоне деэскалации: террористам удалось прорвать линию обороны САР, в результате чего оказались захвачены два населенных пункта — Хуайн-Эль-Шааф и Самка. Правительственные войска были атакованы сразу с двух направлений: боевики в количестве около 450 человек имели в распоряжении танк, военные автомобили и БМП.

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Автор: Тимофей Булочкин
#сирия #происшествия #политика #новости #общество #весь мир

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