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17:30   23 Января 2020
Весь мир

Инженеры Сирии и России закончили строительство моста через Ефрат

Инженеры Сирии и России закончили строительство моста через Ефрат

Инженерные группы Сирии и России закончили совместное строительство нового моста через реку Евфрат. Мост станет связующим элементом между районами, которые находятся под контролем Сирийской арабской армии (САА) и вторым берегом реки, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей.

Мост располагается между деревней Маррат и городом Аль-Мрейя на западе от реки. Переправа установлена рядом с понтонным мостом, которую построила российская армия еще в 2017 году. Генеральное управление по жилищному строительству осуществляло часть работ по возведению стратегически важной постройки.

Обе переправы значительно облегчают передвижение сирийских солдат через Евфрат. Строительство моста – непростая задача, поскольку уровень воды в реке постоянно меняется. Ситуацию также осложнили сирийские боевики и американские солдаты, расположенные недалеко от места строительства.

Российская армия в 2017 году организовала переправу через Евфрат недалеко от Дейр-эз-Зора. Мост был построен для поддержки сирийской армии в борьбе с террористами «Исламского государства» — террористической организации, запрещенной в России. Также через переправу эвакуировали раненых и больных, а также доставляли гуманитарную помощь.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #сирия #строительство #мост #евфрат #инженеры

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