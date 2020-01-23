Экс-сотрудник ФБК Серуканов назвал Милова «токсичным пройдохой»

Экс-сотрудник так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Виталий Серуканов рассказал о «комичном персонаже» Владимире Милове, которому блогер Алексей Навальный доверил отвечать за финансы своей организации.

Ведущий YouTube-канала «Навальный.Live» Милов известен тем, что писал экономическую часть программы в провалившейся президентской кампании Навального. Точнее, он давал обещания написать эту самую программу, но в итоге после неоднократного переноса сроков оказалось, что ее и вовсе нет.

«Владимир Милов – это совершенно какой-то комичный персонаж, токсичный пройдоха, который сейчас находится в команде Навального и олицетворяет собой некую говорящую голову», — рассказал бывший юрист ФБК Серуканов в своем стриме, цитирует Nation News.

Экс-коллега Навального также отметил, что блогер собирает с подписчиков деньги «в темную», пренебрегая всякой прозрачностью и не раскрывая фанатам, на что же будут потрачены их средства. Он никогда не пользуется краудфандинговыми платформами для сбора денег и не обозначает прямо цели, на которые эти средства необходимы.

Ранее сообщалось, что Милов просит пользователей сети не задавать лишних вопросов по поводу целей денежных сборов и просто «продолжать платить», а также скрывает реквизиты счетов ФБК и отчитывает подписчиков за любую полемику, называя их комментарии «неумными» и «паникерскими».