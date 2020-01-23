Жена Ходорковского проиграла суд о клевете сценаристу «Карточного домика»

Супруга опального олигарха Михаила Ходорковского проиграла в США иск о клевете против автора пьесы «Клептократия» Кеннета Лина и режиссера спектакля Жаклин Гэй. Ходорковская утверждала, что авторы спектакля выставили ее «проституткой и убийцей». Она требовала 75 тысяч долларов, а также компенсацию судебных издержек.

Спектакль, который показали в Вашингтоне, рассказывает о карьере и уголовном деле в РФ Михаила Ходорковского. В пьесе жена олигарха нашептывает ему подлые советы, а тот пытается продать Родину западным покупателям, также выставленным в негативном ключе.

Однако суд США встал на защиту свободы слова в соответствии с первой поправкой к американской конституции, отмечает ФАН.

Писатель и видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков в беседе с изданием иронично прокомментировал судебный иск жены Ходорковского к авторам пьесы, которые выставили ее «проституткой и убийцей».

«Если вы уголовник, — вы уголовник и для американского суда. Если вы вор, — то и для американцев вы вор, что уж тут поделаешь! И никакие дурацкие пьесы к этому отношения не имеют».

Ходоковской придется просто смириться с тем, что ее могут выставить в пьесе в образе распутной женщины и пособницы убийцы, уверен собеседник издание.

«Творцу (автору пьесы) на самом деле виднее.! Видит вас проституткой — будете проституткой, какие проблемы? Ну, подала в суд, а суд считает иначе», — иронизирует Пучков.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался присудить Ходорковскому и его подельнику Платону Лебедеву компенсацию за второе уголовное дело ЮКОСа о многомиллиардных кражах нефти. Суд отказался признать уголовное дело политически мотивированным в третий раз.

За Ходорковским еще с 1990-х стоит множество преступлений, напоминает ФАН. Речь идет об организации убийства мэра Нефтюганска, за которое олигарх заочно арестован в России. Кроме того, Ходорковский фактически отправил на смерть журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в ЦАР.

Олигарх также спонсирует провокационную деятельность российской «пятой колонны», а также сотрудничает с антироссийской «Новой газетой».