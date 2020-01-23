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17:15   23 Января 2020
Россия

Путин заявил, что конфликт в Ливии предстоит обсудить в Совбезе ООН

Путин заявил, что конфликт в Ливии предстоит обсудить в Совбезе ООН

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуацию в Ливии еще предстоит обсудить на Совете безопасности ООН. Глава государства отметил, что по ней необходимо будет принять соответствующую резолюцию.

Разобщенность и ссоры между народами могут привести к катастрофическим последствиям. Об этом заявил Путин, выступая на форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом» в Иерусалиме. Президент РФ предложил устроить встречу глав пять постоянных членов Совета безопасности ООН – России, США, Китая, Великобритании и Франции.

«Перед нами много задач. Одну из них мы совсем недавно обсуждали в Берлине по инициативе канцлера Федеративной республики госпожи (Ангелы) Меркель. Это Ливия. И нам предстоит в Совете безопасности еще вернуться к этому вопросу и принять соответствующую резолюцию», — отметил Путин.

Российский лидер обратил внимание, что проведение такой встречи в 2020 году – важный знак, поскольку скоро отмечается 75-летие окончания Великой Отечественной войны и основания ООН.

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Автор: Роман Самойлов
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