Украинский трезубец удалили из пособия по экстремизму Великобритании

Британская полиция удалила изображение украинского герба — трезубца — из «Руководства по противодействию экстремизму». Об этом написало посольство Украины в Лондоне в четверг, 23 января.

В полиции пояснили, что трезубец попал в пособие из-за крайне правых групп, которые «имеют историю незаконного присвоения национальных символов, как части своей идентичности».

«Это причина, почему некоторые национальные флаги и символы появляются в документе», — отметили в полиции.

Украинское министерство иностранных дел ранее требовало убрать трезубец из «Руководства по противодействию экстремизму».