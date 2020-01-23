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17:24   23 Января 2020
Ближнее зарубежье

Украинский трезубец удалили из пособия по экстремизму Великобритании

Украинский трезубец удалили из пособия по экстремизму Великобритании

Британская полиция удалила изображение украинского герба — трезубца — из «Руководства по противодействию экстремизму». Об этом написало посольство Украины в Лондоне в четверг, 23 января.

В полиции пояснили, что трезубец попал в пособие из-за крайне правых групп, которые «имеют историю незаконного присвоения национальных символов, как части своей идентичности».

«Это причина, почему некоторые национальные флаги и символы появляются в документе», — отметили в полиции.

Украинское министерство иностранных дел ранее требовало убрать трезубец из «Руководства по противодействию экстремизму».

 

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #экстремизм

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