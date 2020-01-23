Доцентр РАНХиГС рассказал о неподкупности рейтингов, в которые попала РФ

Рейтинговое агентство Scope Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг России за низкий госдолг и увеличение устойчивости экономики к внешним факторам: профессор Сергей Хестанов уверяет, что результаты таких рейтингов невозможно купить.

Об этом доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Хестанов рассказал в комментарии NEWS.ru. Эксперт утверждает, что позиции государства в том или ином рейтинге невозможно купить, в отличии от рейтингов для коммерческих структур.

«Цель рейтинговых агентств — просто бизнес. Чем лучше их рейтинги соответствуют действительности — тем больше клиентов и доход от них. Коммерческие компании, как правило, платят за присвоение рейтинга. Оплата обычно ежегодная, и при её отсутствии рейтинг отзывается. Государства — обычно нет. Такие рейтинги не покупаются», — рассказал Хестанов.

Напомним, в декабре Россия попала в тройку самых могущественных стран мира по версии журнала U.S. News. Журналисты издания отметили, что РФ вместе с Китаем и США формирует международную повестку и глобальную экономическую систему. Учитывались такие критерии, как фигура государственного лидера, участие в международных союзах, военный и экономический потенциал.