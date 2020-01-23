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 Представители ЭСЦАГ и ООН обсудили предстоящие выборы в Камеруне

Представители ЭСЦАГ и ООН обсудили предстоящие выборы в Камеруне
17:05   23 Января 2020
Весь мир

Представители ЭСЦАГ и ООН обсудили предстоящие выборы в Камеруне

Представители ЭСЦАГ и ООН обсудили предстоящие выборы в Камеруне

Серьезную обеспокоенность у представителей Экономического сообщества центральноафриканских государств (ЭСЦАГ) и Организации Объединенных Наций (ООН) вызывают выборы в Камеруне. Делегаты обеих организаций провели встречу и обсудили волнующие вопросы, сообщает Федеральное агентство новостей.

Генеральный секретарь ЭСЦАГ Ахмад Аллам и представитель Генсека ООН по Центральной Африке Франсуа Лунсени Фаль провели встречу в Камеруне. Представители международных организаций обсудили способы недопущения конфликта во время голосования.

Со стороны оппозиции вырастает количество призывов к бойкоту мероприятия, а также ненавистнические высказывания. Ситуация обострилась после того, как в стране образовался сепаратистский кризис.

«Это важный шаг в нашей миссии, которая, в первую очередь, вступает в хорошее субрегиональное сотрудничество. ЭСЦАГ и Организация Объединенных Наций хотят продемонстрировать согласованность подхода к развитию, интеграции, миру и стабильности в регионе Центральной Африки», — отметил Франсуа Лунсени Фаль.

В настоящее время дипломаты занимаются выравниванием выборного процесса. Представители ООН и ЭСЦАГ также проведут переговоры с членами политических партий, гражданского общества и религиозных организаций.

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Автор: Роман Самойлов
#выборы #оон #переговоры #камерун

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