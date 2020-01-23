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16:47   23 Января 2020
Россия

Минздрав предложил выдавать россиянам направления на анализы дистанционно

Минздрав предложил выдавать россиянам направления на анализы дистанционно

Стоит внести в законодательство возможность дистанционного получения направления на некоторые анализы, заявила замминистра здравоохранения России Елена Бойко. Она отметила, что это поможет сделать жизнь россиян легче.

«Сейчас при первом приходе в поликлинику, когда человек только получает направление на то, чтобы сдать анализы и потом повторно прийти, необходимо предусмотреть возможность, когда гражданин первый раз дистанционно связывается, говорит какие-то симптомы, получает дистанционно же направление на сдачу анализов и приходит уже первый раз с результатами некоторых диагностических обследований», — отметила Бойко.

Заместитель министра выдвинула подобное предложение в ходе круглого стола по развитию телемедицинских технологий. Бойко отметила, что в дальнейшем ряд медицинских услуг, которые возможно будет осуществлять дистанционно, будет расширен.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #анализы #минздрав #больницы #поликлиники

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