Минздрав предложил выдавать россиянам направления на анализы дистанционно

Стоит внести в законодательство возможность дистанционного получения направления на некоторые анализы, заявила замминистра здравоохранения России Елена Бойко. Она отметила, что это поможет сделать жизнь россиян легче.

«Сейчас при первом приходе в поликлинику, когда человек только получает направление на то, чтобы сдать анализы и потом повторно прийти, необходимо предусмотреть возможность, когда гражданин первый раз дистанционно связывается, говорит какие-то симптомы, получает дистанционно же направление на сдачу анализов и приходит уже первый раз с результатами некоторых диагностических обследований», — отметила Бойко.

Заместитель министра выдвинула подобное предложение в ходе круглого стола по развитию телемедицинских технологий. Бойко отметила, что в дальнейшем ряд медицинских услуг, которые возможно будет осуществлять дистанционно, будет расширен.