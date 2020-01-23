Баранец заявил, что России приходится исправлять «косяки» США по всему миру

Силы США хотят посеять хаос во всем мире, дестабилизируя ситуацию во многих странах. Вашингтон не может смириться с тем, что не он один может диктовать человечеству «как жить», заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с корреспондентом издания «Полит Эксперт».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш перечислял причины, которые могут стать серьезной угрозой всему миру. Португальский государственный деятель назвал их «всадниками Апокалипсиса». Среди главных угроз – геополитическая напряженность, климатический кризис, глобальное недоверие и злоупотребление техническим прогрессом.

Последние события в мире заставляют задуматься о том, что США с их агрессивной политикой – главные претенденты на роль «пятого всадника Апокалипсиса». Вмешательство Вашингтона в дела Ливии и Сирии, провокации, которые привели к крушению украинского «Боинга 737», и убийство иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде – малая часть того, что предпринимают США для дестабилизации ситуации во многих странах мира.

Всему виной чересчур радикальная глобалистская идеология США, уверен военный обозреватель КП Виктор Баранец. США не могут смириться с тем, что не они диктуют правила жизни всему миру.

«Они (США) уже наделали очень много «косяков» под видом внедрения демократии. Вздыбили многие страны, довели там до кровавых событий, а России теперь приходится исправлять эти «косяки», — отметил Баранец.

Вместо того, чтобы бороться с террористами на территории Сирии, силы США оккупировали нефтяные источники и воруют нефть у арабского народа. Эксперт заявил, что на каждом континенте есть «центровые» страны, без которых не решается ни один серьезный политический вопрос. Власти США считают по-другому.

Баранец также отметил, что высказывание Гутерриша о «всадниках Апокалипсиса» может стоить ему места генерального секретаря ООН.