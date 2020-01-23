Баранец заявил, что России приходится исправлять «косяки» США по всему миру
Силы США хотят посеять хаос во всем мире, дестабилизируя ситуацию во многих странах. Вашингтон не может смириться с тем, что не он один может диктовать человечеству «как жить», заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с корреспондентом издания «Полит Эксперт».
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш перечислял причины, которые могут стать серьезной угрозой всему миру. Португальский государственный деятель назвал их «всадниками Апокалипсиса». Среди главных угроз – геополитическая напряженность, климатический кризис, глобальное недоверие и злоупотребление техническим прогрессом.
Последние события в мире заставляют задуматься о том, что США с их агрессивной политикой – главные претенденты на роль «пятого всадника Апокалипсиса». Вмешательство Вашингтона в дела Ливии и Сирии, провокации, которые привели к крушению украинского «Боинга 737», и убийство иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде – малая часть того, что предпринимают США для дестабилизации ситуации во многих странах мира.
Всему виной чересчур радикальная глобалистская идеология США, уверен военный обозреватель КП Виктор Баранец. США не могут смириться с тем, что не они диктуют правила жизни всему миру.
«Они (США) уже наделали очень много «косяков» под видом внедрения демократии. Вздыбили многие страны, довели там до кровавых событий, а России теперь приходится исправлять эти «косяки», — отметил Баранец.
Вместо того, чтобы бороться с террористами на территории Сирии, силы США оккупировали нефтяные источники и воруют нефть у арабского народа. Эксперт заявил, что на каждом континенте есть «центровые» страны, без которых не решается ни один серьезный политический вопрос. Власти США считают по-другому.
Баранец также отметил, что высказывание Гутерриша о «всадниках Апокалипсиса» может стоить ему места генерального секретаря ООН.
«Думаю, что американцы сейчас сделают все, чтобы его (Гутерриша) вышвырнуть из этого кресла. Потому что тот, кто не поет американской песни, тот оказывается на мировой политической помойке», — заключил Баранец.