Путин призвал не допустить появления «первых ростков шовинизма» в мире

Президент РФ Владимир Путин во время визита в Израиль заявил, что память о Холокосте нельзя делать объектом политической конъюнктуры и призвал не допустить шовинизма и антисемитизма в мире. Об этом российский лидер заявил на конференции в Иерусалиме, посвященной памяти жертв Холокоста.

«К сожалению, сегодня память о войне, ее уроки и наследие все чаще становятся объектом политической сиюминутной, текущей конъюнктуры. Это абсолютно недопустимо», — заявил Путин, цитирует ТАСС.

Российский глава добавил, что долг современных политиков — защищать честь героев, боровшихся с нацизмом, а также доброе имя жертв нацистского режима.

Ранее сообщалось об открытии Путиным иерусалимского мемориала «Свеча памяти», посвященного защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Особенность памятника заключается в звуке ленинградского метронома во время приближении к нему посетителей.