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16:33   23 Января 2020
Россия

Путин рассказал о погибшем в блокадном Ленинграде брате

Путин рассказал о погибшем в блокадном Ленинграде брате

Российский лидер Владимир Путин на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда в Израиле рассказал о своем брате, погибшем в 1942 году.

Президент подчеркнул, что трагедия блокады для него «не пустой звук». Никакие документы не смогут передать то, что в действительности переживали люди во время Великой Отечественной войны, уверен Путин.

«Отец защищал свой родной город на фронте, а мама была в блокадном городе с ребенком, который умер зимой 42-го года и похоронен на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге», — рассказал глава государства.

Путин считает, что блокаду и холокост нельзя сравнить ни с какими другими трагедиями. В конце выступления президент эмоционально поблагодарил израильтян за открытие памятника.  

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #израиль

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