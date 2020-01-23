Путин рассказал о погибшем в блокадном Ленинграде брате

Российский лидер Владимир Путин на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда в Израиле рассказал о своем брате, погибшем в 1942 году.

Президент подчеркнул, что трагедия блокады для него «не пустой звук». Никакие документы не смогут передать то, что в действительности переживали люди во время Великой Отечественной войны, уверен Путин.

«Отец защищал свой родной город на фронте, а мама была в блокадном городе с ребенком, который умер зимой 42-го года и похоронен на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге», — рассказал глава государства.

Путин считает, что блокаду и холокост нельзя сравнить ни с какими другими трагедиями. В конце выступления президент эмоционально поблагодарил израильтян за открытие памятника.