Депутат Нилов не исключил, что коронавирус придумали в Китае для передела рынков

Депутат Госдумы Ярослав Нилов обсудил с корреспондентом «Политики сегодня» новый вирус, выявленный в Китае.

«Мы не знаем, есть ли вирус или это шум, созданный для того, чтобы отвлечь внимание, напугать. Вообще, вспомните начало 90-х годов. Почему начали закрывать птицефабрики? Появилась там якобы эпидемия. Вырезали, уничтожали [птиц] и потом на наш рынок из-за рубежа повалили "ножки Буша" — убили наше производство и захватили рынок иностранной продукцией», — напомнил он.

Однако, если вирус действительно есть, то необходимо отреагировать и заняться профилактикой, заметил депутат. По его мнению, очень часто вопрос, который не стоит пристального внимания, становится резонансным. Он держит общество в напряжении, порождая ненужные интерпретации.

Если бы парламентарию предложили в ближайшее время отравиться в Китай, он бы поинтересовался, какие профилактические меры необходимо принять. В пример Нилов привел командировки, перед которыми было необходимо пройти вакцинацию.

«Сделал прививку и чувствуешь себя в безопасности, то есть боязни какой-то такой патологической нет», — заключил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме.

Новый вирус обнаружили китайские специалисты 7 января. Согласно последним данным, в провинции Хубей заразились почти полтысячи людей, свыше 15 пациентов умерли. В аэропортах России усилили контроль за прилетающими из Китая пассажирами. По прилету они заполняют анкеты, а также измеряют температуру.