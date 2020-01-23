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16:27   23 Января 2020
Россия

Москалькова объяснила, почему Иссахар не стала просить Путина о помиловании

Москалькова объяснила, почему Иссахар не стала просить Путина о помиловании

Осужденная в России израильтянка Наама Иссахар не стала писать президенту России Владимиру Путину самостоятельное ходатайство о помиловании. Об этом в четверг, 23 января, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, передает Интерфакс. 

«Она не написала обращение о помиловании, считает, что обращения мамы и руководства Израиля достаточно», — цитирует агентство омбудсмена. 

Москалькова заявила, что расценивает слова российского лидера как надежду на разрешение ситуации, а также на досрочное освобождение осужденной за контрабанду и хранение наркотиков девушки. 

Ранее Москалькова выразила готовность помочь Иссахар, в том числе с прошением о помиловании. 

Президент Путин в четверг встретился с матерью девушки во время визита в Иерусалим. Он отметил, что позиция главы правительства Биньямина Нетаньяху ему известна, а также что ее учтут при принятии решения. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #нетаньяху #общество

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