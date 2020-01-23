Политолог считает, что провокации США только сплотили народ Ирана перед общей угрозой

Совсем скоро Соединенные Штаты могут организовать очередной теракт вблизи границ Ирана. Такую точку зрения в беседе с Федеральным агентством новостей высказали кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин и политолог Максим Жаров.

По словам главы Государственного департамента Майка Помпео, народ Ирана вскоре «обретет то, что заслужил сполна». Политик заявил, что в стране произойдет «смена режима». Помпео признал, что США и Евросоюз придерживаются разных взглядов на проблему выполнения Ираном ядерной сделки. Глава Госдепа обратил внимание, что Европа по-другому подходит к «достижению целей», нежели чем США.

В результате американских провокаций произошло крушение украинского «Боинга 737». Также по личному приказу президента США Дональда Трампа был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Кандидат исторических наук Антон Бредихин отметил, что все эти события лишь сплотили народ Ирана, а не стали причиной внутреннего развала в стране.

«Конечно, для США был бы приемлем вариант замены аятоллы, создание на севере государства курдской и азербайджанской республик и приведение к власти на территории, оставшейся от Ирана, марионеточного режима. Но это не так. Внешние вызовы способствовали сплочению иранцев, объединению перед лицом общей угрозы», — считает Бредихин.

Эксперт отметил, что Помпео, вероятнее всего, пользуется непроверенными данными ЦРУ. За словами политика могут последовать новые военные провокации.

Политолог Максим Жаров заявил, что США выбрали путь насильственной смены власти в Иране, которой они добиваются уничтожением «неугодных» иранских политиков. В этой игре Дональд Трамп обычно играет роль «доброго следователя», который после Помпео заявит, что никакой смены режима в Иране Вашингтон на самом деле не хочет.

«По опыту Венесуэлы мы видим, что, даже потерпев на начальном этапе неудачу, Вашингтон никогда не отказывается от своих планов. Инициация переворота в Иране может стать ключевой темой предвыборной кампании Дональда Трампа на президентских выборах в этом году. Американские угрозы новому командующему «Кудс» неслучайны», — отметил Жаров.

По мнению политолога, в ближайшее время вполне можно ожидать очередной кровавый теракт, организованный силами США вблизи границ с Ираном.