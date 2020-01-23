Российский лидер Владимир Путин сообщил, что недавно прочел архивные документы и обнаружил исторический факт о блокаде Ленинграда, потрясший его. Об этом стало известно в четверг, 23 января.

«Несколько дней назад, поднимая документы, обнаружил факт, который меня потряс: за годы блокады ленинградцы, находясь в таком положении, сдали для нужд фронта 144 тонны крови», — заявил глава государства.

Президента восхитило, что люди, которые были лишены воды, света и тепла, продолжали трудиться, заниматься искусством и наукой. Путин подчеркнул, что город стал настоящей легендой о величии силы духа.

Сегодня российский лидер участвовал в церемонии открытия «Свеча памяти» в Иерусалиме. Монумент посвящен подвигу блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Израиль для участия в форуме памяти холокоста.