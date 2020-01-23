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Путина поразило, сколько крови отдали ленинградцы в блокаду на фронт

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16:01   23 Января 2020
Россия

Путина поразило, сколько крови отдали ленинградцы в блокаду на фронт

Путина поразило, сколько крови отдали ленинградцы в блокаду на фронт

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что недавно прочел архивные документы и обнаружил исторический факт о блокаде Ленинграда, потрясший его. Об этом стало известно в четверг, 23 января. 

«Несколько дней назад, поднимая документы, обнаружил факт, который меня потряс: за годы блокады ленинградцы, находясь в таком положении, сдали для нужд фронта 144 тонны крови», — заявил глава государства. 

Президента восхитило, что люди, которые были лишены воды, света и тепла, продолжали трудиться, заниматься искусством и наукой. Путин подчеркнул, что город стал настоящей легендой о величии силы духа.

Сегодня российский лидер участвовал в церемонии открытия «Свеча памяти» в Иерусалиме. Монумент посвящен подвигу блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Израиль для участия в форуме памяти холокоста. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество #блокада ленинграда

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