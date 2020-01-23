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16:17   23 Января 2020
Весь мир

Миротворцы ООН в ЦАР бросили местных жителей на растерзание боевикам

Миротворцы ООН в ЦАР бросили местных жителей на растерзание боевикам

Местные жители центральноафриканской префектуры Уам рассказали о нападении бандитов, грабящих население: контингент ООН, присутствующий в регионе, не реагирует на ситуацию и не пытается защитить людей.

Из-за действий бандитов в районе заблокировано транспортное движение — по словам словам жителей супрефектуры Нанга-Богила, логистика и перевозка людей стали невозможны. Городское население и жители окрестных деревень обеспокоены присутствием вооруженных грабителей. В городе нет полиции и местные не могут обратиться за помощью.

«Камерунский контингент МИНУСКА (миротворцы ООН, — прим.ред.) находится там, но ничего не делает для нашей защиты. К нам должны быть направлены силы обороны и безопасности», — сообщил один из местных жителей, цитирует африканское издание RJDH.

Миротворцы ООН в ЦАР бросили местных жителей на растерзание боевикам

Ранее население ЦАР неоднократно выражало недовольство действиями миротворцев ООН. За все время своего присутствия так называемые «синие каски» никак не улучшили ситуацию в регионе и не поспособствовали прекращению насилия в стране. Более того, сами «миротворцы» регулярно обвиняются в насильственных действиях, в том числе и сексуального характера, а также пытках и избиениях.

Напомним, в декабре власти Центральноафриканской республики подготовили к обучению тысячу молодых полицейских и жандармов, которые пополнят ряды служащих правоохранительных органов страны.

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Автор: Тимофей Булочкин
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