Миротворцы ООН в ЦАР бросили местных жителей на растерзание боевикам

Местные жители центральноафриканской префектуры Уам рассказали о нападении бандитов, грабящих население: контингент ООН, присутствующий в регионе, не реагирует на ситуацию и не пытается защитить людей.

Из-за действий бандитов в районе заблокировано транспортное движение — по словам словам жителей супрефектуры Нанга-Богила, логистика и перевозка людей стали невозможны. Городское население и жители окрестных деревень обеспокоены присутствием вооруженных грабителей. В городе нет полиции и местные не могут обратиться за помощью.

«Камерунский контингент МИНУСКА (миротворцы ООН, — прим.ред.) находится там, но ничего не делает для нашей защиты. К нам должны быть направлены силы обороны и безопасности», — сообщил один из местных жителей, цитирует африканское издание RJDH.

Ранее население ЦАР неоднократно выражало недовольство действиями миротворцев ООН. За все время своего присутствия так называемые «синие каски» никак не улучшили ситуацию в регионе и не поспособствовали прекращению насилия в стране. Более того, сами «миротворцы» регулярно обвиняются в насильственных действиях, в том числе и сексуального характера, а также пытках и избиениях.

Напомним, в декабре власти Центральноафриканской республики подготовили к обучению тысячу молодых полицейских и жандармов, которые пополнят ряды служащих правоохранительных органов страны.