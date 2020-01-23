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15:48   23 Января 2020
Россия

Путин вручил орден Мужества родственнице организатора восстания в Собиборе

Путин вручил орден Мужества родственнице организатора восстания в Собиборе

Российский лидер Владимир Путин вручил орден Мужества Нице Шахам — внучатой племяннице героя восстания пленников в лагере смерти «Собибор» Леона Фельдгендлера. Об этом стало известно в четверг, 23 января. 

Указ о посмертном награждении Фельдгендлера за личное мужество глава государства подписал в июле прошлого года. 

В 1942 году Фельдгендлер был депортирован в концлагерь «Собибор», где возглавил лагерное подполье. В сентябре 1943 года стал главным организатором единственного успешного в истории концлагерей восстания. После освобождения Восточной Польши Красной армией Фельдгендлер жил в Люблине. Там в апреле 1945 года был убит при не выясненных до конца обстоятельствах — предположительно руками Армии Крайовой.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество #орден мужества

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