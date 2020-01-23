Психологи работают с мужем подозреваемой в убийстве двоих детей под Пермью

Психологи работают с мужем женщины, которую СК подозревает в убийстве двоих из четверых своих детей в Пермском крае. Об этом сообщила региональный омбудсмен Светлана Денисова в четверг, 23 января.

«Ситуацию держу на контроле», — заявила она.

По словам Денисовой, семья не состояла на учете как неблагополучная. Более подробную информацию омбудсмен не стала раскрывать «в интересах следствия».

Ранее следователи возбудили дело против 32-летней жительницы города Кудымкар, подозреваемой в убийстве двух детей 2014 и 2019 годов рождения. После содеянного она попыталась покончить с собой, сейчас она находится в больнице.

В семье воспитываются еще двое детей — 2011 и 2017 годов рождения.