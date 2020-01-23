Россия предложит в ПАСЕ декларацию, осуждающую пересмотр Второй мировой войны

Россия в ходе зимней сессии Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) предложит проект декларации, которая осуждает любые попытки пересмотра истории Второй мировой войны и разрушение памятников советским бойцам. Об этом заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Мы планируем предложить нашим коллегам — парламентариям стран Европы — принять декларацию, в которой осудить попытки разрушения воинских захоронений и мемориалов победителей, которое сейчас происходит в некоторых странах Восточной Европы, попытки пересмотра истории и попытки поставить под сомнение, что Вторую мировую войну выиграл СССР вместе с союзниками», — отметил Толстой, говоря о планах российских парламентариев на будущую сессию ПАСЕ.

Российская делегация также поставит вопрос о нарушении Украиной прав на образование у русскоязычного населения. 20 миллионов россиян должны иметь возможность учиться и разговаривать на родном языке на территории Украины.

Минувшей осенью Киев отказался участвовать в сессии ПАСЕ из-за возвращения в организацию российской делегации. Однако, на прошлой неделе Верховная рада Украины постановила возобновить работу, аргументируя это решение тем, что Киев «добросовестно придерживается обязательств».