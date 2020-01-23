ПНС Ливии сделало военную базу из тюрьмы «Митига», где содержатся российские социологи

Ливийская национальная армия (ЛНА) попросила правозащитные организации добиться перемещения заключенных из тюрьмы «Митига», которую переоборудовали в военную базу. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

С таким обращением выступил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари. Он отметил, что сейчас заключенные «Митиги» находятся в опасности из-за действий так называемого Правительства национального согласия Ливии (ПНС), переоборудовавшего тюрьму в военный объект. Среди заключенных этой тюрьмы числятся и двое российских граждан, незаконно задержанных в мае 2019 года «полицией» ПНС.

Напомним, российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан находились в Триполи с целью исследования местной политической ситуации: они проводили социологические исследования и опросы. Их деятельность была согласована с «властями» Триполи, а в страну их пустили по официальным визам. Более того, россиян пригласил председатель Высшего государственного совета Халед аль-Мишри.

В мае россиян Шугалея и Суэйфана задержали и поместили в тюрьму, не предъявив никаких официальных обвинений. Задержавшая их вооруженная группировка обвиняется в нарушении прав человека, пытках, незаконных арестах и казнях. Российские граждане виделись с адвокатом всего один раз, а дипломатам и правозащитникам до сих пор не позволяют выходить с ними на связь.