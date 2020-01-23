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 ПНС Ливии сделало военную базу из тюрьмы «Митига», где содержатся российские социологи

ПНС Ливии сделало военную базу из тюрьмы «Митига», где содержатся российские социологи
Путина поразило, сколько крови отдали ленинградцы в блокаду на фронт

Путина поразило, сколько крови отдали ленинградцы в блокаду на фронт

 Путин вручил орден Мужества родственнице организатора восстания в Собиборе

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 ПНС Ливии сделало военную базу из тюрьмы «Митига», где содержатся российские социологи

ПНС Ливии сделало военную базу из тюрьмы «Митига», где содержатся российские социологи
15:36   23 Января 2020
Весь мир

ПНС Ливии сделало военную базу из тюрьмы «Митига», где содержатся российские социологи

ПНС Ливии сделало военную базу из тюрьмы «Митига», где содержатся российские социологи

Ливийская национальная армия (ЛНА) попросила правозащитные организации добиться перемещения заключенных из тюрьмы «Митига», которую переоборудовали в военную базу. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

С таким обращением выступил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари. Он отметил, что сейчас заключенные «Митиги» находятся в опасности из-за действий так называемого Правительства национального согласия Ливии (ПНС), переоборудовавшего тюрьму в военный объект. Среди заключенных этой тюрьмы числятся и двое российских граждан, незаконно задержанных в мае 2019 года «полицией» ПНС.

ПНС Ливии сделало военную базу из тюрьмы «Митига», где содержатся российские социологи

Напомним, российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан находились в Триполи с целью исследования местной политической ситуации: они проводили социологические исследования и опросы. Их деятельность была согласована с «властями» Триполи, а в страну их пустили по официальным визам. Более того, россиян пригласил председатель Высшего государственного совета Халед аль-Мишри.

В мае россиян Шугалея и Суэйфана задержали и поместили в тюрьму, не предъявив никаких официальных обвинений. Задержавшая их вооруженная группировка обвиняется в нарушении прав человека, пытках, незаконных арестах и казнях. Российские граждане виделись с адвокатом всего один раз, а дипломатам и правозащитникам до сих пор не позволяют выходить с ними на связь.

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Автор: Тимофей Булочкин
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