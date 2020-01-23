WESG перенесла киберспортивный турнир на неопределенную дату из-за коронавируса

Руководство международного киберспортивного турнира WESG приняло решение перенести финал соревнования для стран Океании и Азии на неопределенную дату. Причиной решения стало распространение нового типа коронавируса 2019-nCoV и вспышка пневмонии в Китае.

Финал турнира WESG (World Electronic Sports Games) должен был состояться по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive. В ходе проведения турнира была запланирована игра российской команды Virtus.pro.

Китайские специалисты выявили новый вирус 7 января 2020 года. Ранее власти Китая проинформировали офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке заболевания в Ухане.

WESG – это международный киберспортивный турнир, существующий с 2016 года. В настоящее время он обладает самым большим призовым фондом среди всех киберспортивных турниров. В 2017 году в WESG было зарегистрировано 68 тысяч игроков со всего мира.