Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путина поразило, сколько крови отдали ленинградцы в блокаду на фронт

Путина поразило, сколько крови отдали ленинградцы в блокаду на фронт

 Путин вручил орден Мужества родственнице организатора восстания в Собиборе

Путин вручил орден Мужества родственнице организатора восстания в Собиборе
ЕС приостановил импорт курятины из Украины

ЕС приостановил импорт курятины из Украины

Население Украины сократилось на 11,45 миллиона человек за 19 лет

Население Украины сократилось на 11,45 миллиона человек за 19 лет

Политолог считает, что провокации США только сплотили народ Ирана перед общей угрозой

Политолог считает, что провокации США только сплотили народ Ирана перед общей угрозой

 ПНС Ливии сделало военную базу из тюрьмы «Митига», где содержатся российские социологи

ПНС Ливии сделало военную базу из тюрьмы «Митига», где содержатся российские социологи
Путина поразило, сколько крови отдали ленинградцы в блокаду на фронт

Путина поразило, сколько крови отдали ленинградцы в блокаду на фронт

 Путин вручил орден Мужества родственнице организатора восстания в Собиборе

Путин вручил орден Мужества родственнице организатора восстания в Собиборе
ЕС приостановил импорт курятины из Украины

ЕС приостановил импорт курятины из Украины

Население Украины сократилось на 11,45 миллиона человек за 19 лет

Население Украины сократилось на 11,45 миллиона человек за 19 лет

Политолог считает, что провокации США только сплотили народ Ирана перед общей угрозой

Политолог считает, что провокации США только сплотили народ Ирана перед общей угрозой

 ПНС Ливии сделало военную базу из тюрьмы «Митига», где содержатся российские социологи

ПНС Ливии сделало военную базу из тюрьмы «Митига», где содержатся российские социологи
15:05   23 Января 2020
Весь мир

WESG перенесла киберспортивный турнир на неопределенную дату из-за коронавируса

WESG перенесла киберспортивный турнир на неопределенную дату из-за коронавируса

Руководство международного киберспортивного турнира WESG приняло решение перенести финал соревнования для стран Океании и Азии на неопределенную дату. Причиной решения стало распространение нового типа коронавируса 2019-nCoV и вспышка пневмонии в Китае.

Финал турнира WESG (World Electronic Sports Games) должен был состояться по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive. В ходе проведения турнира была запланирована игра российской команды Virtus.pro.

Китайские специалисты выявили новый вирус 7 января 2020 года. Ранее власти Китая проинформировали офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке заболевания в Ухане.

WESG – это международный киберспортивный турнир, существующий с 2016 года. В настоящее время он обладает самым большим призовым фондом среди всех киберспортивных турниров. В 2017 году в WESG было зарегистрировано 68 тысяч игроков со всего мира.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#вирус #китай #перенос #турнир #пневмония #киберспорт

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...