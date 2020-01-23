Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путина поразило, сколько крови отдали ленинградцы в блокаду на фронт

Путина поразило, сколько крови отдали ленинградцы в блокаду на фронт

 Путин вручил орден Мужества родственнице организатора восстания в Собиборе

Путин вручил орден Мужества родственнице организатора восстания в Собиборе
ЕС приостановил импорт курятины из Украины

ЕС приостановил импорт курятины из Украины

Население Украины сократилось на 11,45 миллиона человек за 19 лет

Население Украины сократилось на 11,45 миллиона человек за 19 лет

Политолог считает, что провокации США только сплотили народ Ирана перед общей угрозой

Политолог считает, что провокации США только сплотили народ Ирана перед общей угрозой

 ПНС Ливии сделало военную базу из тюрьмы «Митига», где содержатся российские социологи

ПНС Ливии сделало военную базу из тюрьмы «Митига», где содержатся российские социологи
Путина поразило, сколько крови отдали ленинградцы в блокаду на фронт

Путина поразило, сколько крови отдали ленинградцы в блокаду на фронт

 Путин вручил орден Мужества родственнице организатора восстания в Собиборе

Путин вручил орден Мужества родственнице организатора восстания в Собиборе
ЕС приостановил импорт курятины из Украины

ЕС приостановил импорт курятины из Украины

Население Украины сократилось на 11,45 миллиона человек за 19 лет

Население Украины сократилось на 11,45 миллиона человек за 19 лет

Политолог считает, что провокации США только сплотили народ Ирана перед общей угрозой

Политолог считает, что провокации США только сплотили народ Ирана перед общей угрозой

 ПНС Ливии сделало военную базу из тюрьмы «Митига», где содержатся российские социологи

ПНС Ливии сделало военную базу из тюрьмы «Митига», где содержатся российские социологи
14:46   23 Января 2020
Россия

Третий человек с подозрением на коронавирус госпитализирован в Петербурге

Третий человек с подозрением на коронавирус госпитализирован в Петербурге

Третий человек с подозрением на заражение новым типом коронавируса госпитализирован в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает комитет по здравоохранению города.

Ранее сообщалось о двух госпитализированных в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга. У обоих заражение новым типом коронавируса из Китая не подтвердилось. В четверг, 23 января, комитет по здравоохранению заявил, что признаков вируса нет, исследования продолжаются.

В аэропортах усилен контроль и досмотр пассажиров в связи с распространением нового типа коронавируса из Китая. Прилетающих из страны людей проверяют с помощью тепловизора.

Китайские специалисты выявили новый вирус 7 января 2020 года. Ранее власти Китая проинформировали офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке заболевания в Ухане.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#россия #вирус #санкт-петербург #госпитализация #больница #заражение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...