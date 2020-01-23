Третий человек с подозрением на коронавирус госпитализирован в Петербурге

Третий человек с подозрением на заражение новым типом коронавируса госпитализирован в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает комитет по здравоохранению города.

Ранее сообщалось о двух госпитализированных в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга. У обоих заражение новым типом коронавируса из Китая не подтвердилось. В четверг, 23 января, комитет по здравоохранению заявил, что признаков вируса нет, исследования продолжаются.

В аэропортах усилен контроль и досмотр пассажиров в связи с распространением нового типа коронавируса из Китая. Прилетающих из страны людей проверяют с помощью тепловизора.

Китайские специалисты выявили новый вирус 7 января 2020 года. Ранее власти Китая проинформировали офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке заболевания в Ухане.