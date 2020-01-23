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15:01   23 Января 2020
Весь мир

Принц Чарльз назвал Грету Тунберг замечательной после встречи в Давосе

Принц Чарльз назвал Грету Тунберг замечательной после встречи в Давосе

Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз встретился с экоактивисткой Гретой Тунберг на Всемирном экономической форуме в Давосе. Об этом стало известно в четверг, 23 января. 

После беседы с юной активисткой принц Чарльз назвал ее замечательным человеком. Он также признался ей, что больше всего боится обвинений внуков из-за недостаточного внимания к проблемам экологии на Земле. 

По мнению принца, только революция в глобальной экономике может спасти планету от климатического кризиса. Он призвал всю собравшуюся в Давосе элиту встать на правильный путь, напомнив, что для спасения Земли осталось всего десять лет. 

«Хотим ли мы войти в историю как люди, которые ничего не сделали, чтобы вернуть мир на грань, пытаясь восстановить равновесие, когда мы могли бы это сделать? Я не хочу», — заявил наследник престола. 

Для того, чтобы добраться до Давоса, принц воспользовался электромобилем Jaguar.

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #общество #весь мир #принц чарльз #тунберг

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