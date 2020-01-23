Принц Чарльз назвал Грету Тунберг замечательной после встречи в Давосе

Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз встретился с экоактивисткой Гретой Тунберг на Всемирном экономической форуме в Давосе. Об этом стало известно в четверг, 23 января.

Prince Charles and Greta Thunberg are all smiles as they meet for the first time in Davos pic.twitter.com/Ayac6Hu6Ye — The Sun (@TheSun) January 23, 2020

После беседы с юной активисткой принц Чарльз назвал ее замечательным человеком. Он также признался ей, что больше всего боится обвинений внуков из-за недостаточного внимания к проблемам экологии на Земле.

По мнению принца, только революция в глобальной экономике может спасти планету от климатического кризиса. Он призвал всю собравшуюся в Давосе элиту встать на правильный путь, напомнив, что для спасения Земли осталось всего десять лет.

«Хотим ли мы войти в историю как люди, которые ничего не сделали, чтобы вернуть мир на грань, пытаясь восстановить равновесие, когда мы могли бы это сделать? Я не хочу», — заявил наследник престола.

Для того, чтобы добраться до Давоса, принц воспользовался электромобилем Jaguar.