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15:09   23 Января 2020
Весь мир

Сотрудник РАН Васильев рассказал, как США шантажируют Ирак санкциями

Сотрудник РАН Васильев рассказал, как США шантажируют Ирак санкциями

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал о способах американских властей шантажировать те страны, на территориях которых они размещают военный контингент. Об этом он поделился в интервью с изданием Экономика Сегодня.

Ранее президент Ирака Бархам Салех на встрече в Давосе с президентом США Дональдом Трампом заявил, что не желает еще одного конфликта со Штатами. До этого иракский парламент потребовал у США вывода своих военных с территории Ирака: Трамп ответил, что за выход американского военного контингента Ираку придется оплатить строительство новой авиабазы для Штатов.

Васильев уверен, что Ирак делает примирительные шаги, опасаясь агрессивной реакции США: Вашингтон постоянно угрожает стране экономическими санкциями.

«Такой подход администрации Трампа является обычным для современной американской внешней политики. Здесь нет больших новаций, поскольку в отношении европейских и азиатских союзников американцы ведут себя точно так же», — отметил эксперт, припомнив поведение Штатов в Южной Корее, вынужденной на девяносто процентов финансировать американский военный контингент.

Сотрудник РАН Васильев рассказал, как США шантажируют Ирак санкциями

Эксперт считает, что теперь Ирак «много раз продумает», прежде чем вступать в противоречия с американской внешней политикой — Штаты угрожают не только экономическим давлением, но и последствиями, которые можно сравнить с недавним убийством американцами иранского генерала Касема Сулеймани.

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Автор: Тимофей Булочкин
#сша #ирак #политика #общество #весь мир

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