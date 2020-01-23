Сотрудник РАН Васильев рассказал, как США шантажируют Ирак санкциями

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал о способах американских властей шантажировать те страны, на территориях которых они размещают военный контингент. Об этом он поделился в интервью с изданием Экономика Сегодня.

Ранее президент Ирака Бархам Салех на встрече в Давосе с президентом США Дональдом Трампом заявил, что не желает еще одного конфликта со Штатами. До этого иракский парламент потребовал у США вывода своих военных с территории Ирака: Трамп ответил, что за выход американского военного контингента Ираку придется оплатить строительство новой авиабазы для Штатов.

Васильев уверен, что Ирак делает примирительные шаги, опасаясь агрессивной реакции США: Вашингтон постоянно угрожает стране экономическими санкциями.

«Такой подход администрации Трампа является обычным для современной американской внешней политики. Здесь нет больших новаций, поскольку в отношении европейских и азиатских союзников американцы ведут себя точно так же», — отметил эксперт, припомнив поведение Штатов в Южной Корее, вынужденной на девяносто процентов финансировать американский военный контингент.

Эксперт считает, что теперь Ирак «много раз продумает», прежде чем вступать в противоречия с американской внешней политикой — Штаты угрожают не только экономическим давлением, но и последствиями, которые можно сравнить с недавним убийством американцами иранского генерала Касема Сулеймани.