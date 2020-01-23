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Путин открыл в Иерусалиме мемориал героям блокады Ленинграда

Путин открыл в Иерусалиме мемориал героям блокады Ленинграда
Население Украины сократилось на 11,45 миллиона человек за 19 лет

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14:33   23 Января 2020
Россия

Путин открыл в Иерусалиме мемориал героям блокады Ленинграда

Путин открыл в Иерусалиме мемориал героям блокады Ленинграда

Президент РФ Владимир Путин открыл в Иерусалиме мемориал «Свеча памяти», посвященный жителям и защитникам блокадного Ленинграда. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

При приближении к памятнику внутри монумента будет звучать ленинградский метроном.

 Напомним, сегодня российский глава посетил Израиль в честь 75-летия освобождения узников Освенцима. В ходе визита Путин встретился с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и президентом Реувеном Ривлиным, а также принял участие в форуме, посвященном сохранению памяти о Холокосте.

Путин открыл в Иерусалиме мемориал героям блокады Ленинграда

Сегодня президент РФ встретился в Израиле и с матерью Наамы Иссахар, осужденной в России на 7,5 лет лишения свободы по делу о контрабанде наркотического вещества. Он заверил мать девушки, что «все будет хорошо», а окончательное решение по делу Иссахар будет принято с учетом позиции израильских властей.

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Автор: Тимофей Булочкин
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