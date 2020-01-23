Путин открыл в Иерусалиме мемориал героям блокады Ленинграда

Президент РФ Владимир Путин открыл в Иерусалиме мемориал «Свеча памяти», посвященный жителям и защитникам блокадного Ленинграда. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

При приближении к памятнику внутри монумента будет звучать ленинградский метроном.

Под «Священную войну»: Путин открыл в Иерусалиме «Свечу памяти» - мемориал героям Блокады. Когда кто-то будет приближаться к памятнику, внутри Свечи будет звучать ленинградский метроном pic.twitter.com/UDnu49137o — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 января 2020 г.

Напомним, сегодня российский глава посетил Израиль в честь 75-летия освобождения узников Освенцима. В ходе визита Путин встретился с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и президентом Реувеном Ривлиным, а также принял участие в форуме, посвященном сохранению памяти о Холокосте.

Сегодня президент РФ встретился в Израиле и с матерью Наамы Иссахар, осужденной в России на 7,5 лет лишения свободы по делу о контрабанде наркотического вещества. Он заверил мать девушки, что «все будет хорошо», а окончательное решение по делу Иссахар будет принято с учетом позиции израильских властей.