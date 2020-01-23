Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава поселка в ДНР пожаловалась на ежедневные обстрелы украинских силовиков

Глава поселка в ДНР пожаловалась на ежедневные обстрелы украинских силовиков

Путин открыл в Иерусалиме мемориал героям блокады Ленинграда

Путин открыл в Иерусалиме мемориал героям блокады Ленинграда
Население Украины сократилось на 11,45 миллиона человек за 19 лет

Население Украины сократилось на 11,45 миллиона человек за 19 лет

Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста в Израиле

Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста в Израиле

Коротков и немецкое ARD не нашли доказательств присутствия ЧВК «Вагнера» в Ливии

Коротков и немецкое ARD не нашли доказательств присутствия ЧВК «Вагнера» в Ливии

 Турция урезает зарплату боевикам из Сирии, которые не хотят воевать на стороне ПНС Ливии

Турция урезает зарплату боевикам из Сирии, которые не хотят воевать на стороне ПНС Ливии
Глава поселка в ДНР пожаловалась на ежедневные обстрелы украинских силовиков

Глава поселка в ДНР пожаловалась на ежедневные обстрелы украинских силовиков

Путин открыл в Иерусалиме мемориал героям блокады Ленинграда

Путин открыл в Иерусалиме мемориал героям блокады Ленинграда
Население Украины сократилось на 11,45 миллиона человек за 19 лет

Население Украины сократилось на 11,45 миллиона человек за 19 лет

Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста в Израиле

Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста в Израиле

Коротков и немецкое ARD не нашли доказательств присутствия ЧВК «Вагнера» в Ливии

Коротков и немецкое ARD не нашли доказательств присутствия ЧВК «Вагнера» в Ливии

 Турция урезает зарплату боевикам из Сирии, которые не хотят воевать на стороне ПНС Ливии

Турция урезает зарплату боевикам из Сирии, которые не хотят воевать на стороне ПНС Ливии
14:18   23 Января 2020
Россия

Поправки по маткапиталу поступят в ГД до конца первого квартала 2020 года

Поправки по маткапиталу поступят в ГД до конца первого квартала 2020 года

Проект поправок о расширении программы материнского капитала будет внесен в Госдуму до конца первого квартала текущего года. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что изменения в законодательство примут тогда же.

Поправки могут присоединить к правительственному законопроекту, который предлагает разрешить строить на садовом участке жилые дома с использованием средств маткапитала. Госдума приняла документ в первом чтении 21 января.

Накануне Голикова сообщила, что в 2022–2023 годах расходы бюджета на материнский капитал увеличатся и стабилизируются на уровне 250–290 миллиардов рублей в год.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#маткапитал #голикова

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...