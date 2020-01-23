Поправки по маткапиталу поступят в ГД до конца первого квартала 2020 года

Проект поправок о расширении программы материнского капитала будет внесен в Госдуму до конца первого квартала текущего года. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что изменения в законодательство примут тогда же.

Поправки могут присоединить к правительственному законопроекту, который предлагает разрешить строить на садовом участке жилые дома с использованием средств маткапитала. Госдума приняла документ в первом чтении 21 января.

Накануне Голикова сообщила, что в 2022–2023 годах расходы бюджета на материнский капитал увеличатся и стабилизируются на уровне 250–290 миллиардов рублей в год.