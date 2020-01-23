Глава поселка в ДНР пожаловалась на ежедневные обстрелы украинских силовиков

Поселок Зайцево в ДНР подвергается ежедневным обстрелам украинских силовиков. Об этом в четверг, 23 января, сообщает новостное агентство «Харьков», ссылаясь на главу поселка Ирину Дикун.

По словам Дикун, украинские силовики продолжают обстреливать жилой массив. За долгие годы они выучили, где стоят военнослужащие Донбасса. При этом снаряды все равно летят в людей. Обстрелы стали привычными, война не заканчивается. Каждую ночь дети и старики проводят в подвалах, погибает очень много людей, рассказала она.

При этом глава администрации подчеркнула, что выгнать жителей поселка у ВСУ не выйдет. Многие не хотят покидать свой дом и Родину. Те, кому было, куда уезжать, уже сделали это. Остались только люди, у которых нет выхода. У некоторых полностью разрушены дома.

При этом западные СМИ почти никогда не отправляют в Зайцево своих журналистов, ограничиваясь лишь источниками украинских СМИ, многие из которых врут. Дикун заявила, что на Западе не понимают всей трагедии. За рубежом считают Украину хорошей, а их — плохими, пожаловалась женщина.

«У нас поселок разделен на две части. Была одна большая семья, которую разделили на две части: братья, сваты, родители, дети, кто-то живет на той стороне, а кто-то — на этой. Мы друг с другом, конечно, общаемся. Так вот на той стороне разрушений нет, а у нас почему-то каждый день — то тот дом, то тот. И становится понятно, кто по кому стреляет», — рассказала Ирина.

Глава администрации также рассказала, что украинские СМИ часто врут, что обстрелы устраивает только сторона ДНР. Однако люди прекрасно видят, что украинская сторона может начать бомбить даже днем, при этом местные не отвечают на огонь, соблюдая Минские соглашения. Людей очень возмущает, что их военным нельзя производить удары в ответ, чтобы защитить родных и близких.