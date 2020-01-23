Коротков и немецкое ARD не нашли доказательств присутствия ЧВК «Вагнера» в Ливии

Поисками российских солдат в Ливии озаботилось немецкое издание ARD, однако журналисту Кристине Нагель в своей аналитической заметке не удалось привести факты, подтверждающие присутствие ЧВК «Вагнер» на севере Африки.

Обратившись за комментарием к главе расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслану Левиеву и журналисту «Новой Газеты» Денису Короткову, автор получила ответ в духе уже ставшего мемом выражения британских дипломатов highly likely («с высокой вероятностью»).

«Что касается Ливии, то пока многое неясно. Хотя многие говорят, что они [сотрудники ЧВК] там. Мы еще не видели однозначных фото - и видеоизображений», — заявили Нагель расследователи.

Вместе с тем, Коротков, которого бывший пропагандист террористов «Исламского государства» (запрещена в РФ), представленный ФАН как Малиф, называл коллегой, утверждал, что ЧВК «Вагнер» располагает в Ливии тяжелой техникой.

Помимо этого, издание ARD опирается на заявление президента Турции Реджепа Эрдогана, который преследует в Ливии политические цели. Намереваясь направить в Ливию военную силу, турецкий лидер говорил о двух тысячах российских бойцов, которые якобы сражаются на стороне Ливийской национальной армии под началом генерала Халифы Хафтара.

Член экспертного совета общественной организации «Офицеры России», доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев связал настойчивость немецкого издания с попыткой завладеть вниманием аудитории в условиях конкуренции медиа и призвал ARD разобраться в истинных причинах ливийского конфликта.

«Что им дает поиск ЧВК «Вагнера»? Я так понимаю для них это некий инструментарий, создание мифа о злодействах. <…> Вместо того, чтобы заниматься анализом межливийских отношений, [разобраться] что действительно мешает мирному урегулированию, кто мешает. Там проблема в том, что слишком много разных субъектов, которые могут имитировать мирный процесс, а на самом деле используют ПНС в качестве наймита для реализации своих геоэкономических интересов, разграбление ливийских ресурсов и теневой рынок оружия», — сказал Перенджиев «Политике Сегодня».

В заметке ARD не упоминается обеспокоенность Германии бесперебойными поставками ливийской нефти, что зафиксировано в коммюнике берлинской конференции по урегулированию в Ливии.

Приводятся данные главы так называемого Правительства национального согласия Файеза Сарраджа, де-факто консолидирующего террористические банды под эгидой силовых структур Триполи. Господин Саррадж насчитал в Ливии от 600 до 800 российских бойцов ЧВК.

На пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Москве 11 января президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявление турецкого колллеги по просьбе немецкого издания Deutschlandfunk.