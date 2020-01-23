Жириновский предложил убрать запрет на государственную идеологию из Конституции

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский высказался по поводу изменений в Конституции РФ и предложил несколько поправок. Одним из предложений стала отмена запрета на государственную идеологию.

«Мы в ЛДПР считаем, что идеологией России должен стать русский мир. Мы должны дать гарантии безопасности всем, кто живет на территории исторического расселения русских, должны дать возможность всем русским стать гражданами России», — отметил политик.

Жириновский считает, что из формулировки закона о количестве президентских сроков необходимо убрать слово «подряд». Лидер партии заявил, что это важнейшее концептуальное изменение. Также политик уверен, что необходимо подчеркнуть роль русского народа. По словам Жириновского, в нынешней формулировке сказано «многонациональный народ». Он предложил заменить это формулировкой «Мы, русский и другие народы России». Таким образом Конституция никого не принизит, но подчеркнет самый большой народ страны.

Жириновский также отметил, что в современном устройстве государства нужно принять решение касательно понятия «республика». Политик обратил внимание, что, по сути, это «государства в государстве», со своим языком и народными обычаями.

«Это мина замедленного действия, которая уже разрушила СССР. Ведь именно по национальным границам он распался. Мы можем укрупнить регионы, объединив соседние, чтобы осталось 40 губерний по 3–4 миллиона человек, и ввести только одно название для руководителей — губернаторы», — предложил лидер ЛДПР.

Владимир Жириновский заявил, что пора убрать из Основного закона РФ иностранное слово «президент», которое показывает главенство международного права над национальным. Политик предложил заменить его на «Верховный правитель». По его словам, в Китае и Турции уже давно есть свои названия главной должности страны.

Лидер партии считает, что нужно передать Государственной думе право утверждать состав правительства. Выборы в парламент необходимо проводить только по партийным спискам.