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15:08   23 Января 2020
Россия

Система распознавания лиц защитит «профессиональных» митингующих от тюремных сроков

Система распознавания лиц защитит «профессиональных» митингующих от тюремных сроков

Сторонники блогера Навального – юрист Алена Попова и ведущий YouTube-канала «Навальный.Live» Владимир Милов предприняли очередную попытку помешать полиции выявлять провокаторов в ходе массовых мероприятий, обратившись в Тверской суд Москвы с требованием запретить использовать на митингах систему распознавания лиц.

Об этом в четверг сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), отмечая, что в ноябре 2019 года Попова уже попыталась через Савеловский суд Москвы добиться полного запрета на использование видеосистемы распознавания лиц на улицах Москвы. Активистка обратилась в суд после того, как при помощи городской системы видеонаблюдения полиция установила, что именно Попова была организатором несогласованной акции у входа в Государственную думу. Тогда ее иск был отклонен судом. Теперь же Попова пошла другим путем и требует запретить использовать систему распознавания лиц в тех местах, где ее применение зарекомендовало себя наилучшим образом – на согласованных политических акциях и массовых мероприятиях. В частности, минувшим летом специальные камеры были установлены на рамках металлодетекторов на проспекте Сахарова, где 10 августа проходил согласованный московскими властями митинг.

Система распознавания лиц защитит «профессиональных» митингующих от тюремных сроков

Технология распознавания лиц применяется в ходе массовых мероприятий для выявления профессиональных провокаторов, террористов и преступников. Находящихся в розыске. Эта система не способна самостоятельно установить личность человека, но она сравнивает полученные с камер данные с базой цифровых фотографий, в которой содержаться биометрические данные людей – подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений.

Данная система, в отличие от обычных камер, записи которых могут помочь в раскрытии уже совершенного преступления, действует превентивно – то есть предупреждает возможные нарушения. Обнаружив человека, который находится в розыске, система сообщает об этом всем сотрудникам полиции, которые находятся поблизости.

Добросовестные организаторы митингов и массовых мероприятий должны понимать, что данная система работает в их пользу, так как позволяет предотвратить возможные провокации, но если сами организаторы политической акции являются заказчиками провокаций, то, конечно, они будут против применения подобной системы.

С помощью системы распознавания лиц, которая позволит выявлять и не допускать на митинги профессиональных провокаторов, простые россияне, придерживающиеся любых политических взглядов, смогут мирно выражать свое мнение, а самих провокаторов эта система убережет от реальных тюремных сроков и новых штрафов.

Система распознавания лиц защитит «профессиональных» митингующих от тюремных сроков

Стоит также напомнить, что система распознавания лиц в Москве отлично зарекомендовала себя в Москве во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году – с ее помощью полиция отследила более сотни хулиганов из числа футбольных фанатов, которые устраивали беспорядки на трибунах. Дебоширы были не просто оштрафованы, но, по сложившейся традиции, внесены в черные списки и теперь на протяжении долгого времени они не смогут попасть на стадионы в качестве зрителей. Возможно, подобная практика скоро распространиться и на митинги.

Также за время тестирования системы распознавания лиц полиция задержала в московском метрополитене 39 преступников, которые находились в федеральном розыске.

Система распознавания лиц защитит «профессиональных» митингующих от тюремных сроков

Вопрос законности использования данной системы был решен еще в 2013 году, когда Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций разъяснила, в каких случаях допустимо ее применение – например, когда речь идет о защите государственных, общественных и публичных интересов. То есть в случае, когда речь идет об общественной безопасности, полиция не только может, но и должна применять все возможные средства для недопущения массовых беспорядков.

Напомним, летом 2019 года в Москве прошла целая серия законных и незаконных митингов, организованных сторонниками блогера Навального, которые не смогли зарегистрироваться в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму. Акции протеста при помощи специально внедрявшихся в толпу провокаторов регулярно превращались в массовые беспорядки. По мнению политиков, экспертов и журналистов, события минувшего лета в Москве были репетицией перед выборами в Государственную думу, которые пройдут в 2021 году. В ходе массовых акций их организаторы выявляли сильные и слабые стороны действующей у нас в стране правовой системы.

Система распознавания лиц защитит «профессиональных» митингующих от тюремных сроков

Так, например, социальная ориентированность российского законодательства была оценена как «слабость», благодаря которой Любовь Соболь, организовавшая, как минимум шесть незаконных митингов, смогла избежать уголовной ответственность, воспользовавшись наличием у нее малолетней дочери.

В то же время столичная сеть видеокамер, в том числе и с функцией распознавания лиц, оказалась сильной стороной правоохранительной системы. С ее помощью полиция оперативно локализовывала погромщиков и смогла свести наносимый ими ущерб к минимуму, а также позволяла почти мгновенно выявлять зачинщиков беспорядков. Именно поэтому либералы намерены приложить все силы, чтобы к 2021 году выбить из рук правоохранителей это действенное средство защиты.

 

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Автор: Александр Люблинский
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