Система распознавания лиц защитит «профессиональных» митингующих от тюремных сроков

Сторонники блогера Навального – юрист Алена Попова и ведущий YouTube-канала «Навальный.Live» Владимир Милов предприняли очередную попытку помешать полиции выявлять провокаторов в ходе массовых мероприятий, обратившись в Тверской суд Москвы с требованием запретить использовать на митингах систему распознавания лиц.

Об этом в четверг сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), отмечая, что в ноябре 2019 года Попова уже попыталась через Савеловский суд Москвы добиться полного запрета на использование видеосистемы распознавания лиц на улицах Москвы. Активистка обратилась в суд после того, как при помощи городской системы видеонаблюдения полиция установила, что именно Попова была организатором несогласованной акции у входа в Государственную думу. Тогда ее иск был отклонен судом. Теперь же Попова пошла другим путем и требует запретить использовать систему распознавания лиц в тех местах, где ее применение зарекомендовало себя наилучшим образом – на согласованных политических акциях и массовых мероприятиях. В частности, минувшим летом специальные камеры были установлены на рамках металлодетекторов на проспекте Сахарова, где 10 августа проходил согласованный московскими властями митинг.

Технология распознавания лиц применяется в ходе массовых мероприятий для выявления профессиональных провокаторов, террористов и преступников. Находящихся в розыске. Эта система не способна самостоятельно установить личность человека, но она сравнивает полученные с камер данные с базой цифровых фотографий, в которой содержаться биометрические данные людей – подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений.

Данная система, в отличие от обычных камер, записи которых могут помочь в раскрытии уже совершенного преступления, действует превентивно – то есть предупреждает возможные нарушения. Обнаружив человека, который находится в розыске, система сообщает об этом всем сотрудникам полиции, которые находятся поблизости.

Добросовестные организаторы митингов и массовых мероприятий должны понимать, что данная система работает в их пользу, так как позволяет предотвратить возможные провокации, но если сами организаторы политической акции являются заказчиками провокаций, то, конечно, они будут против применения подобной системы.

С помощью системы распознавания лиц, которая позволит выявлять и не допускать на митинги профессиональных провокаторов, простые россияне, придерживающиеся любых политических взглядов, смогут мирно выражать свое мнение, а самих провокаторов эта система убережет от реальных тюремных сроков и новых штрафов.

Стоит также напомнить, что система распознавания лиц в Москве отлично зарекомендовала себя в Москве во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году – с ее помощью полиция отследила более сотни хулиганов из числа футбольных фанатов, которые устраивали беспорядки на трибунах. Дебоширы были не просто оштрафованы, но, по сложившейся традиции, внесены в черные списки и теперь на протяжении долгого времени они не смогут попасть на стадионы в качестве зрителей. Возможно, подобная практика скоро распространиться и на митинги.

Также за время тестирования системы распознавания лиц полиция задержала в московском метрополитене 39 преступников, которые находились в федеральном розыске.

Вопрос законности использования данной системы был решен еще в 2013 году, когда Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций разъяснила, в каких случаях допустимо ее применение – например, когда речь идет о защите государственных, общественных и публичных интересов. То есть в случае, когда речь идет об общественной безопасности, полиция не только может, но и должна применять все возможные средства для недопущения массовых беспорядков.

Напомним, летом 2019 года в Москве прошла целая серия законных и незаконных митингов, организованных сторонниками блогера Навального, которые не смогли зарегистрироваться в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму. Акции протеста при помощи специально внедрявшихся в толпу провокаторов регулярно превращались в массовые беспорядки. По мнению политиков, экспертов и журналистов, события минувшего лета в Москве были репетицией перед выборами в Государственную думу, которые пройдут в 2021 году. В ходе массовых акций их организаторы выявляли сильные и слабые стороны действующей у нас в стране правовой системы.

Так, например, социальная ориентированность российского законодательства была оценена как «слабость», благодаря которой Любовь Соболь, организовавшая, как минимум шесть незаконных митингов, смогла избежать уголовной ответственность, воспользовавшись наличием у нее малолетней дочери.

В то же время столичная сеть видеокамер, в том числе и с функцией распознавания лиц, оказалась сильной стороной правоохранительной системы. С ее помощью полиция оперативно локализовывала погромщиков и смогла свести наносимый ими ущерб к минимуму, а также позволяла почти мгновенно выявлять зачинщиков беспорядков. Именно поэтому либералы намерены приложить все силы, чтобы к 2021 году выбить из рук правоохранителей это действенное средство защиты.