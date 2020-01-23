Депутат Нилов рассказал, почему ЛДПР хочет особый статус для русских в Конституции

Замглавы фракции ЛДПР в Государственной думе Ярослав Нилов побеседовал с «Политикой сегодня» на тему всероссийского голосования и поправок в Конституцию.

- Как фракция ЛДПР относится к возможности всероссийского голосования в электронном виде?

- Это должно быть удобное голосование, в том числе с использованием современных средств. Это может быть электронным голосованием, но при этом надо продумать все механизмы защиты, чтобы не было каких-либо хакерских атак, накрутки. Чтобы потом не обвинили, что те или иные вмешательства сторонние, путем использования «дырок» в системе, повлияли на итоговый результат. Нельзя, чтобы была возможность поставить под сомнение [итоги голосования]. Если использовать систему, она должна быть защищена максимально и удобна, конечно, для граждан.

- Как отвечать критикам статуса всероссийского голосования?

- Критики будут всегда. К этому надо нормально относиться. У нас демократия, каждый человек имеет право высказаться. Самое главное, чтобы была аргументация. Мы, как законодатели, прежде всего руководствуемся нормами права. Если президент решил поправки обсудить с гражданами, и если эта норма сохраняется в законе, то соответственно мы должны эту норму реализовать. Потому что это закон, это норма права, это принципы правового демократического государства. Если президент это предложил, и всеми это поддерживается, значит это должно быть реализовано. В противном случае это нарушение закона.

Критиковать можно, мы и выборы критикуем, их дату критикуем. Но это не значит, что мы не участвуем в выборах, что мы их игнорируем или призываем не голосовать. Да, нам что-то не нравится, с чем-то мы не согласны. Но законно установленными способами мы пытаемся скорректировать и изменить. Я считаю, что вот это всенародное голосование и возможность использовать там новые формы, методы, даты позволит потом, может быть, законодательно скорректировать и избирательный процесс.

- Есть ли у других партий такие поправки или предложения, которые ЛДПР не хотела бы видеть в Конституции?

- Один из участников рабочей группы сказал: «Давайте мы в Конституции пропишем о создании муниципальной полиции на базе казачьих обществ». Я знаю, что неоднозначно это было воспринято. Систему репрессивных мер у нас в обществе граждане, особенно в свете последних событий, очень настороженно воспринимают. Поэтому я считаю, что любое предложение должно быть очень тонко выверено и ювелирно отточено, чтобы не было оснований зацепиться, обвинить, поставить под сомнение, дискредитировать.

- Почему в ЛДПР считают важным внести слово «русский» в Конституцию? Об этом говорил глава партии Владимир Жириновский перед одобрением поправок в Основной закон на заседании 23 января.

- [Это] принципиальная позиция ЛДПР, ее лидер еще в 1991 году будучи кандидатом в президенты обозначил своим главным лозунгом: «Я буду защищать русских в России и за ее пределами». Русский вопрос — это один из главных вопросов, к которому партия ЛДПР всегда уделяет особое значение.

В отличие от коммунистов, которые всегда были и остаются интернационалистами, но теперь начинают русскую тему трогать аккуратно. «Единая Россия» — это партия толерантности в национальном вопросе. Мы же принципиально говорим о том, что мы многонациональная многоконфессиональная страна, но русский народ – государствообразующий, и больше всего потрясений коснулось именно русских. Поэтому мы считаем, что — не обижая статус других народов в нашей многонациональной стране – [важно] зафиксировать, что государствообразующим народом являются русские. Это принципиальна позиция лидера ЛДПР и партии, которая звучит на протяжении 30 лет.