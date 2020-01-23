Население Украины сократилось на 11,45 миллиона человек за 19 лет

Население Украины сократилось с 2001 года на 11,45 миллионов человек. Сейчас оно составляет составляет 37 миллионов 289 тысяч человек. Об этом заявил министр кабмина Дмитрий Дубилет на презентации результатов пробной переписи населения.

Ранее сообщалось, что перепись населения Украины в конце 2020 года проведут с помощью анализа данных SIM-карт, что сэкономит 83-124 миллиона долларов. Первый пробный этап мероприятия прошел в Киеве с 1 по 10 декабря, второй — с 14 по 23 декабря минувшего года.

Дубилет отметил, что данные не охватывают неподконтрольные Украине территории Донбасса. По слова министра, население Киева по состоянию на 1 составляет 3,7 миллиона человек.

Прошлая перепись населения состоялась в 2001 году. Тогда население Украины составило 48,45 миллиона человек.