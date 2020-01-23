Няня без образования довела до заикания ребенка в элитном детском саду
Детей дошкольного возраста запирали в темном туалете в элитном детском саду под Троицком. Об сообщает телеканал «360», ссылаясь на маму одного из воспитанников Светлану, чей ребенок пострадал от рук непрофессионалов. По словам женщины, ее сына Артема закрывали в туалете и выключали свет. Об этом она узнала после того, как пятилетний мальчик пожаловался на сильный испуг. Светлана попросила показать администрацию сада записи с камер наблюдения. Ее подозрения подтвердились, однако руководство элитного учреждения начало все отрицать и даже обвинять женщину в давлении. За месяц пребывания в садике родители отдают порядка 100 тысяч рублей. Несмотря на внушительную сумму, обеспечить безопасность ребенка не удалось — сейчас мама водит мальчика к психологу. «Он в ночи просыпался — плакал. Просто внезапно, ни с чего. Сильно плакал. Начал писаться, а самое страшное — у него сильно испортилась речь. Запинки, сильное заикание!» — пожаловалась Светлана. Директор детского садика встала на защиту воспитательницы, у которой, как выяснилось, нет педагогического образования. Непрофессиональную няню пообещали только оштрафовать. Уже после разговора маленького Артема снова избили, а других детей также продолжали запирать в туалете. Светлана заявила, что точно доведет дело до суда. По данным телеканала, после всех жалоб детей начали массово забирать из сада. Выяснилось, что элитное учреждение работало без лицензии.
Детей дошкольного возраста запирали в темном туалете в элитном детском саду под Троицком. Об сообщает телеканал «360», ссылаясь на маму одного из воспитанников Светлану, чей ребенок пострадал от рук непрофессионалов.
По словам женщины, ее сына Артема закрывали в туалете и выключали свет. Об этом она узнала после того, как пятилетний мальчик пожаловался на сильный испуг.
Светлана попросила показать администрацию сада записи с камер наблюдения. Ее подозрения подтвердились, однако руководство элитного учреждения начало все отрицать и даже обвинять женщину в давлении.
За месяц пребывания в садике родители отдают порядка 100 тысяч рублей. Несмотря на внушительную сумму, обеспечить безопасность ребенка не удалось — сейчас мама водит мальчика к психологу.
«Он в ночи просыпался — плакал. Просто внезапно, ни с чего. Сильно плакал. Начал писаться, а самое страшное — у него сильно испортилась речь. Запинки, сильное заикание!» — пожаловалась Светлана.
Директор детского садика встала на защиту воспитательницы, у которой, как выяснилось, нет педагогического образования. Непрофессиональную няню пообещали только оштрафовать.
Уже после разговора маленького Артема снова избили, а других детей также продолжали запирать в туалете. Светлана заявила, что точно доведет дело до суда.
По данным телеканала, после всех жалоб детей начали массово забирать из сада. Выяснилось, что элитное учреждение работало без лицензии.