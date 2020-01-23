Няня без образования довела до заикания ребенка в элитном детском саду

Детей дошкольного возраста запирали в темном туалете в элитном детском саду под Троицком. Об сообщает телеканал «360», ссылаясь на маму одного из воспитанников Светлану, чей ребенок пострадал от рук непрофессионалов.

По словам женщины, ее сына Артема закрывали в туалете и выключали свет. Об этом она узнала после того, как пятилетний мальчик пожаловался на сильный испуг.

Светлана попросила показать администрацию сада записи с камер наблюдения. Ее подозрения подтвердились, однако руководство элитного учреждения начало все отрицать и даже обвинять женщину в давлении.

За месяц пребывания в садике родители отдают порядка 100 тысяч рублей. Несмотря на внушительную сумму, обеспечить безопасность ребенка не удалось — сейчас мама водит мальчика к психологу.

«Он в ночи просыпался — плакал. Просто внезапно, ни с чего. Сильно плакал. Начал писаться, а самое страшное — у него сильно испортилась речь. Запинки, сильное заикание!» — пожаловалась Светлана.

Директор детского садика встала на защиту воспитательницы, у которой, как выяснилось, нет педагогического образования. Непрофессиональную няню пообещали только оштрафовать.

Уже после разговора маленького Артема снова избили, а других детей также продолжали запирать в туалете. Светлана заявила, что точно доведет дело до суда.

По данным телеканала, после всех жалоб детей начали массово забирать из сада. Выяснилось, что элитное учреждение работало без лицензии.