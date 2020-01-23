Турция урезает зарплату боевикам из Сирии, которые не хотят воевать на стороне ПНС Ливии

Турция сократила денежные выплаты боевикам, не желающим воевать на стороне так называемого Правительство национального согласия (ПНС) Ливии. Террористов, находящихся в сирийских провинциях северная Ракка и Хасака, Турция призывает отстаивать интересы ПНС.

Агентство «SANA» сообщает, что Турция начала оказывать давление на сирийских боевиков, которые не хотят сражаться на стороне нелегитимного ПНС Ливии. Террористам существенно уменьшают «зарплату». Турция надеется, что этот шаг подтолкнет боевиков к решительным действиям против Ливийской национальной армии под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара.

В результате этого в рядах боевиков складывается нехватка «кадров». Чтобы восполнить потери, Турция использует беженцев, находящихся в сирийских тюрьмах. Истощенных людей, попавших за решетку, заставляют взять в руки оружие и отправиться в Ливию, чтобы принять участие в боевых действиях.

В начале этого года стало известно, что Турция снабжает сирийскими боевиками так называемое Правительство национального согласия Ливии. Подтверждения этому предоставлял Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека. Также террористы в Триполи получают от Турции военную технику, боеприпасы и вооружение.