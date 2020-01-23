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 Турция урезает зарплату боевикам из Сирии, которые не хотят воевать на стороне ПНС Ливии

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13:34   23 Января 2020
Россия

Минздрав подготовит указ о ввозе в РФ незарегистрированных лекарств

Минздрав подготовит указ о ввозе в РФ незарегистрированных лекарств

Незарегистрированные лекарства будут ввезены в Россию для детей, нуждающихся в таких препаратах: об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Сейчас вы с Министерством промышленности и торговли готовите новое распоряжение по ввозу препаратов», — заявила Голикова на встрече с чиновниками Министерства здравоохранения РФ, цитирует ТАСС.

В ноябре была сформирована вторая очередь детей, нуждающихся в незарегистрированных лекарствах для лечения серьезных заболеваний. Осенью бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил выделить 26 миллионов рублей для закупки дорогостоящих иностранных лекарств, которые не зарегистрированы в России.

Ранее Голикова заявила, что Минздрав может увеличить финансирование для лечения российских детей в зарубежных клиниках. Она также отметила, что больницы крупных российских федеральных центров также имеют все возможности для лечения детей с тяжелыми заболеваниями.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #новости #общество #голикова

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