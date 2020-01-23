Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава поселка в ДНР пожаловалась на ежедневные обстрелы украинских силовиков

Глава поселка в ДНР пожаловалась на ежедневные обстрелы украинских силовиков

Путин открыл в Иерусалиме мемориал героям блокады Ленинграда

Путин открыл в Иерусалиме мемориал героям блокады Ленинграда
Население Украины сократилось на 11,45 миллиона человек за 19 лет

Население Украины сократилось на 11,45 миллиона человек за 19 лет

Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста в Израиле

Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста в Израиле

Коротков и немецкое ARD не нашли доказательств присутствия ЧВК «Вагнера» в Ливии

Коротков и немецкое ARD не нашли доказательств присутствия ЧВК «Вагнера» в Ливии

 Турция урезает зарплату боевикам из Сирии, которые не хотят воевать на стороне ПНС Ливии

Турция урезает зарплату боевикам из Сирии, которые не хотят воевать на стороне ПНС Ливии
Глава поселка в ДНР пожаловалась на ежедневные обстрелы украинских силовиков

Глава поселка в ДНР пожаловалась на ежедневные обстрелы украинских силовиков

Путин открыл в Иерусалиме мемориал героям блокады Ленинграда

Путин открыл в Иерусалиме мемориал героям блокады Ленинграда
Население Украины сократилось на 11,45 миллиона человек за 19 лет

Население Украины сократилось на 11,45 миллиона человек за 19 лет

Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста в Израиле

Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста в Израиле

Коротков и немецкое ARD не нашли доказательств присутствия ЧВК «Вагнера» в Ливии

Коротков и немецкое ARD не нашли доказательств присутствия ЧВК «Вагнера» в Ливии

 Турция урезает зарплату боевикам из Сирии, которые не хотят воевать на стороне ПНС Ливии

Турция урезает зарплату боевикам из Сирии, которые не хотят воевать на стороне ПНС Ливии
13:33   23 Января 2020
Россия

Нилов обвинил политтехнологов в снижении доверия россиян к всенародному голосованию

Нилов обвинил политтехнологов в снижении доверия россиян к всенародному голосованию

Депутат Государственной думы Ярослав Нилов уверен, что интерес россиян к всенародному голосованию упал из-за политтехнологов. Об этом сообщает корреспондент «Политики сегодня» 23 января.

«Явку много лет сушили политтехнологи, у граждан возникло недоверие», — сказал замглавы фракции ЛДПР.

Он призвал создать принципиально новое мероприятие, на котором граждане смогут проголосовать за правки в Конституцию. Для этого важно выработать форму. Само событие должно быть удобным и безопасным, чтобы у мошенников не было возможности проводить какие-либо маневры.

«Можно использовать чернила исчезающие. Когда ставится отметка в паспорт, а через четыре дня исчезает», — предложил Нилов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#госдума #лдпр #голосование #нилов #политтехнологии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...