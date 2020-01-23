Нилов обвинил политтехнологов в снижении доверия россиян к всенародному голосованию

Депутат Государственной думы Ярослав Нилов уверен, что интерес россиян к всенародному голосованию упал из-за политтехнологов. Об этом сообщает корреспондент «Политики сегодня» 23 января.

«Явку много лет сушили политтехнологи, у граждан возникло недоверие», — сказал замглавы фракции ЛДПР.

Он призвал создать принципиально новое мероприятие, на котором граждане смогут проголосовать за правки в Конституцию. Для этого важно выработать форму. Само событие должно быть удобным и безопасным, чтобы у мошенников не было возможности проводить какие-либо маневры.