Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста в Израиле

Украинский лидер Владимир Зеленский не будет участвовать во Всемирном форуме памяти Холокоста. Он отдаст места делегации Украины людям, которые пережили трагедию. Об этом президент написал на своей странице в Facebook в четверг, 23 января.

Зеленский объяснил, что когда украинская делеция прибыла в Израиль, то узнала, что из-за ограниченного количества мест на форум оказалось трудно попасть тем, кто пережил Холокост.

«Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям», — написал президент.

Зеленский подчеркнул, что это «не отменяет почтения памяти жертв одной из самых страшных трагедий ХХ века».Члены делегации будут участвовать во всех предусмотренных мероприятиях и проведут встречи с руководством Израиля.

Ранее сообщалось, что организаторы форума не предложили Зеленскому выступить на нем.