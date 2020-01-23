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Путин открыл в Иерусалиме мемориал героям блокады Ленинграда

Путин открыл в Иерусалиме мемориал героям блокады Ленинграда
Население Украины сократилось на 11,45 миллиона человек за 19 лет

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13:32   23 Января 2020
Россия

Нетаньяху назвал встречу с Путиным прекрасной

Нетаньяху назвал встречу с Путиным прекрасной

Глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху назвал встречу с президентом России Владимиром Путиным прекрасной. Об этом он заявил в четверг, 23 января, передает РИА Новости. 

«Мы только что закончили прекрасную встречу с президентом Российской Федерации. В конце этой встречи президент согласился встретиться с матерью Наамы Яффой Иссахар», — сказал Нетаньяху.

После этих слов премьер-министр Израиля выразил большую благодарность Путину. Глава российского государства, в свою очередь, заявил, что позиция Нетаньяху по делу осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар известна и будет учтена.

Путин также напомнил, что сегодня Иссахар посетит уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. 

Ранее московский суд подтвердил законность приговора Наамы Иссахар. Израильтянка была задержана 9 апреля в аэропорту Шереметьево. В рюкзаке туристки были найдены 9,6 грамма гашиша. Иссахар призналась, что перевозила его в личных целях. Девушка получила 7,5 лет лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #нетаньяху #общество

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