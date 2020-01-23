Навального прозвали в сети «бумерастом» из-за ханжеского отношения к преемнице Мединского

Блогер Алексей Навальный порылся в сети и нашел фотографии десятилетней давности нового министра культуры РФ Ольги Любимовой, которая недавно сменила на посту Владимира Мединского. На одном из изображений Любимова надела футболку с нецензурной фразой с отсылкой к старому интернет-мему.

Некогда отшельник Николай Тарасов грубо потребовал от съемочной группы НТВ оставить его в покое. Запись быстро разошлась по всемирной паутине. Так одинокий дед обрел популярность.

Пользователи сети в целом оценили юмор Любимовой и «пристыдили» Навального в комментариях к посту, назвав «Бумером и «Бумерастом». На интернет-сленге так называют людей консервативных взглядов, родившихся в 90-х.

Однако на одной старой фотографии господин Навальный не остановился. Пролистал «Живой журнал» Любимовой, изучил ее старые посты. Около 12 лет назад будущий министр культуры поделилась, что ей не нравятся выставки, она мало что понимает в мировом кинематографе, да и когда была в Париже, не посетила Лувр.

Так, блогер, вероятно, хотел намекнуть на ее некомпетентность.

При этом Навальный напомнил, что якобы из-за решения Любимовой, работавшей в департаменте кинематографии Минкультуры, отозвали прокатное удостоверение у британской комедии «Смерть Сталина», которая вышла в 2017 году. Один из пользователей Facebook, Алексей Криевский, отметил, что по картине тогда решение принимал бывший начальник Любимовой — Владимир Мединский.

При этом, если покопаться в старых записях и фотографиях господина Навального, то можно обнаружить не красящие блогера цитаты. Например, он предлагал блокировать в «Живом журнале» гомосекуалистов и евреев.

В 2007 году Навальный также обозвал советского маршала Георгия Жукова «мразью и тварью», добавив, что «будет презирать тот народ, который терпит его памятник на Красной площади». Из двоеточия видно, что это была цитата, однако кто автор – не понятно.

Разумеется, стопроцентно утверждать, что господин Навальный – фашист, было бы неправильно. Но именно из-за публичного выражения крайне правых взглядов в 2007 году от блогера открестились «яблочники». Уходя с заседания партии, Навальный вскинул руку в знаменитом «римском салюте».

Видимо, чтобы снять с себя подозрения, Навальный решил упрятать за решетку националиста Максима Марцинкевича или «Тесака», под постом которого оставил комментарий про маршала Жукова.

Проблема состояла в том, что «Тесак» «зиганул» на улице, после дебатов журналистов Юлии Латыниной и Максима Кононенко в клубе «Билингва». Но милицию сразу не вызвали. Организовывал мероприятие «ДА-дебаты» господин Навальный, который и написал заявление на Марцинкевича в прокуратуру. В феврале 2008 года «Тесак» был осужден на три года по статье 282.2 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды». Примечательно, но сам Навальный не только «доносит», но и сам «зигует». В 2011 блогер принял участие в «Русском марше».

Возможно перенервничал, от чего рука бывшего сторонника правых снова дернулась вперед с открытой ладонью.