Госдума приняла законопроект о праве детей на жилье после развода родителей

Государственная дума РФ в ходе заседания в четверг, 23 января, приняла проект закона о праве детей на жилье при разводе родителей. Законопроект обеспечивает защиту жилищных прав несовершеннолетнего ребенка.

В соответствии с законом, суды смогут привлекать родителя, живущего отдельно от ребенка, к оплате расходов на обеспечение ребенка пригодным жильем.

Статья 86 Семейного кодекса гласит, что суд может привлечь обоих родителей к оплате дополнительных расходов, вызванных исключительными обстоятельствами. Сумма этой поддержки выплачивается сверх алиментов. Под «исключительными обстоятельствами» подразумеваются увечье или болезнь несовершеннолетнего ребенка, а также необходимость оплаты постороннего ухода за ним и прочее.

В этот список предлагается включить отсутствие пригодного жилья.